„În temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2026 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere:
a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; b) Ministerul Finanţelor; c) Ministerul Afacerilor Externe; d) Ministerul Justiţiei; e) Ministerul Apărării Naţionale; f) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului; g) Ministerul Energiei; h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; i) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; j) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; k) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; l) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale; m) Ministerul Sănătăţii; n) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; o) Ministerul Culturii.
(2) Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, asigură coordonarea funcţională a următoarelor ministere şi structuri:
a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; b) Ministerul Justiţiei; c) Ministerul Apărării Naţionale; d) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului; e) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; f) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; h) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; i) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale; j) Ministerul Sănătăţii; k) ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar.
Art. 2. - Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, coordonează instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
Art. 3. - Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 334/2025 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marian Neacşu, viceprim-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 2 iulie 2025, se abrogă”