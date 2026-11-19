Publicat 19 nov. 2026, 10:16 Actualizat 19 nov. 2026, 10:17

Premierul României a explicat joi motivul pentru care a decis să extindă atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, afirmând că acesta este „unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română”. Totodată, șeful Executivului a subliniat că este nevoie de o atenție sporită asupra tuturor cheltuielilor aprobate.

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