Publicat 18 nov. 2026, 23:49 Sursă Realitatea PLUS

Victor Ponta și Mihai Daraban, sunt acuzați că reprezintă un tandem controversat în care politica, banii și influența se întâlnesc la cel mai înalt nivel. Fostul premier a tras sforile în Parlament pentru eliminarea limitării mandatelor de conducere din sistemul camerelor de comerț.

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