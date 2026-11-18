Victor Ponta, acuzat că i-ar fi pregătit lui Mihai Daraban puterea pe viață. Legături financiare și interese politice
Victor Ponta și Mihai Daraban, sunt acuzați că reprezintă un tandem controversat în care politica, banii și influența se întâlnesc la cel mai înalt nivel. Fostul premier a tras sforile în Parlament pentru eliminarea limitării mandatelor de conducere din sistemul camerelor de comerț.
O modificare de care ar putea beneficia chiar Mihai Daraban, omul pe care Ponta l-a consiliat ani la rând. Iar relația dintre cei doi nu se oprește la contracte și jocuri legislative. Ponta și Daraban au călătorit împreună cu un avion privat spre exclusivista insulă Mykonos, într-o deplasare achitată de Camera de Comerț, alături de politicieni, magistrați și oameni de afaceri.
Modificarea legii care ar putea prelungi mandatele lui Mihai Daraban
În centrul primei controverse se află modificarea Legii camerelor de comerț. Vechea prevedere stabilea că mandatul președintelui și al vicepreședinților este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată. Numai că, în procesul legislativ, a apărut o formulare care elimina limitarea explicită la două mandate. Mandatul urma să rămână de cinci ani, dar putea fi reînnoit fără să mai fie precizat un număr maxim de reînnoiri.
Practic, o portiță legislativă prin care Mihai Daraban ar putea continua să conducă instituția ani la rând, dacă obține voturile necesare. Ponta nu era un simplu cunoscut al lui Mihai Daraban. Fostul premier a fost consilierul președintelui Camerei de Comerț, iar potrivit informațiilor invocate public de reprezentanții Camerei de Comerț Vâlcea, declarația sa de avere indica o remunerație de 4.000 de euro pe lună.
Acuzații de politizare a Camerei de Comerț în favoarea lui Victor Ponta
„Invitarea unui candidat la alegerile prezidențiale, fie el și (pretins) independent, la cea mai importantă adunare a membrilor Camerei de Comerț, precum și îndemnurile de a-l vota, adresate de președintele CCIR, sunt deopotrivă imorale și ilegale! Oamenii de afaceri din județul Vâlcea protestează față de această politizare a unei organizații care ar trebui să ne reprezinte pe toți, dar care de ani de zile este pusă numai în slujba unor interese meschine de grup, acum și politice”, au arătat reprezentanții oamenilor de afaceri din Vâlcea.
O situație care ridică suspiciuni privind un posibil conflict între interesul public și relațiile profesionale private. Nu există însă, pe baza acestor informații, o constatare că modificarea legislativă ar fi fost rezultatul unei înțelegeri ilegale.
Scandalul din 2025, după acuzațiile privind promovarea electorală a lui Ponta
În martie 2025, chiar din interiorul sistemului patronat de Mihai Daraban a izbucnit un scandal de proporții. Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, condusă de Valentin Cismaru, l-a acuzat public pe Mihai Daraban că ar fi folosit Adunarea Generală a Camerei de Comerț și Industrie a României pentru a-l promova electoral pe Victor Ponta, candidat la alegerile prezidențiale.
Potrivit acuzațiilor formulate de reprezentanții mediului de afaceri din Vâlcea, Daraban i-ar fi îndemnat implicit pe participanții la reuniunea din 25 martie 2025 să voteze cu fostul premier la alegerile prezidențiale. O acuzație extrem de gravă, în condițiile în care Camera de Comerț și Industrie a României este definită prin propriul statut drept o organizație apolitică.
Mai mult, reprezentanții Camerei de Comerț Vâlcea au reclamat că organizația națională ar fi fost pusă de ani de zile în slujba unor interese restrânse de grup, la care s-ar fi adăugat și interesele politice.
Victor Ponta și Mihai Daraban, împreună în avionul privat spre Mykonos
Iar peste toate aceste controverse vine și episodul avionului privat spre Mykonos. Pe 8 iulie 2026, Victor Ponta și Mihai Daraban s-au aflat printre pasagerii unui avion privat care a decolat de la București spre celebra insulă grecească, una dintre destinațiile preferate ale milionarilor.
La bordul aeronavei s-au aflat, potrivit listei publicate de presă, și judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, fostul ministru Ovidiu Silaghi, senatorul UDMR István-Loránt Antal și omul de afaceri Gruia Stoica.
Pe listă apărea și Gabriel Daraban, fratele președintelui CCIR și fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal, după ce a fost prins în caracatița mafiei petroliere din portul Constanța.
Camera de Comerț și Industrie a României a confirmat că deplasarea a fost achitată din veniturile proprii ale organizației. Mihai Daraban a explicat că a mers în Grecia pentru a se întâlni cu parteneri americani și că deplasarea a fost mai convenabilă decât o călătorie în Statele Unite.
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