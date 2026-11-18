Publicat 18 nov. 2026, 21:38 Actualizat 18 nov. 2026, 21:52 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, dezvăluiri explozive despre România: contracte militare întârziate, acuzații la adresa lui Bolojan și critici pentru Ursula von der Leyen

Distribuie articolul