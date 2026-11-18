„Îmi pare rău pentru cei care aplaudă mizeria care i s-a întâmplat lui Călin Georgescu, dar el este singurul care a prevăzut că va avea loc această întâlnire. Și a făcut-o încă din luna mai a acestui an. O să vă și arăt.
Mă bucură decizia de astăzi a Tribunalului. Sper că va fi confirmată vineri, iar Călin Georgescu va putea merge acasă.
Mă bucur că suntem în post și, mai ales, pentru că suntem în post. De foarte multe ori, se întâmplă să primești tot felul de semne. Astăzi a fost una dintre acele zile în care mi s-a confirmat că tot ceea ce intuiam, tot ceea ce am văzut și tot ceea ce am spus este corect.
Nu am să spun mai mult de atât. Am să păstrez discreția asupra unui schimb de mesaje pe care l-am avut astăzi. Un schimb de mesaje care mi-a descărcat sufletul, dar care, pe de altă parte, m-a și încărcat. Pentru că am regretat niște cuvinte pe care le-am spus la un moment dat și mi-am reparat greșeala.
Sunt convinsă că adevărul va ieși la suprafață, iar toți cei care se urcă pe tragedia familiei Georgescu, pe mizeria prin care aceasta trece, vor fi demascați. Este doar o chestiune de timp.
Vreau să spun că ceea ce am văzut aseară, în pauzele de publicitate și apoi pe rețelele sociale, legat de ceea ce s-a întâmplat la Antena 3, în emisiunea doamnei Porumbel, este absolut îngrozitor.
Îmi este rușine că o cunosc pe doamna Porumbel. Mamă a doi copii, sigur, dar probabil că are niște obligații față de putere, având în vedere că soțul lucrează pe la Ministerul Transporturilor și a făcut parte din nenumărate consilii de administrație. Probabil că are și obligații față de cei care o manevrează.
Însă ceea ce a făcut aseară, împreună cu Radu Tudor și cu toți ceilalți care au fost în platou, este incalificabil.
Atât de jos s-a ajuns, încât să prezentați public imagini din casa familiei Georgescu doar pentru audiență? Cum mai puteți să vă uitați în ochii copiilor voștri și să ieșiți pe stradă, privindu-i pe oameni în ochi?
Poate fi oricare dintre noi în această situație. Unde este limita? Sau nu mai aveți nicio limită?
Eu nu am făcut și nu voi face niciodată așa ceva. Și cred că cei responsabili merită niște amenzi serioase din partea CNA.
Ceea ce a făcut Antena 3 ieri este inadmisibil. Indiferent despre cine este vorba, nu ai voie să faci așa ceva.
Nu mă miră, pentru că această televiziune a avut o misiune și după anularea alegerilor din 2024. Atunci, zi de zi, dumneavoastră, cei de la Antena 3, la fel ca cei de la România TV, l-ați făcut în toate felurile pe domnul Georgescu și ați târât-o prin noroi pe doamna Georgescu. Iar nici procurorii, nici CNA-ul nu s-au deranjat măcar să ia în discuție aceste lucruri.
Sunt curioasă dacă, de data aceasta, vor face ceva.”