Președintele Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, organizată la Berlin, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Șeful statului va transmite că România susține încheierea războiului, însă un eventual acord de pace trebuie să garanteze și securitatea Europei, în special a statelor aflate pe Flancul Estic al NATO. Unul dintre principalele mesaje ale României vizează securitatea Mării Negre și împiedicarea Rusiei să influențeze deciziile de politică externă ale țărilor din regiune.
Nicușor Dan merge la Berlin pentru reuniunea Coaliției de Voință. Mesajul României despre pacea din Ucraina
Președintele României va participa la discuțiile organizate în capitala Germaniei, unde liderii statelor care susțin Ucraina vor analiza continuarea sprijinului acordat Kievului și condițiile necesare pentru încheierea unui acord de pace. Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va insista asupra faptului că negocierile trebuie să țină cont de interesele de securitate ale tuturor statelor europene, în special ale celor care se confruntă direct cu efectele războiului declanșat de Rusia.
Poziția României vine în contextul intensificării discuțiilor internaționale privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina. Șeful statului a susținut anterior că Europa trebuie să participe la negocierile pentru pace, având în vedere consecințele pe care eventualele înțelegeri dintre Rusia și Ucraina le-ar putea avea asupra securității continentului. România consideră că statele europene trebuie să aibă un rol direct în stabilirea garanțiilor de securitate pentru perioada de după război.
România cere restabilirea securității la Marea Neagră. Mesaj ferm privind influența Rusiei
Un punct central al intervenției pregătite de Nicușor Dan pentru reuniunea de la Berlin îl reprezintă situația din regiunea Mării Negre. Administrația Prezidențială a transmis că România consideră restabilirea deplină a securității în această zonă o condiție esențială pentru o pace durabilă în Ucraina. Autoritățile române susțin că protejarea regiunii trebuie să facă parte din orice înțelegere privind încetarea conflictului, având în vedere importanța strategică a Mării Negre pentru statele riverane și pentru întregul Flanc Estic al NATO.
De asemenea, președintele României va sublinia că Rusia nu trebuie să primească dreptul de a influența deciziile de securitate și de politică externă ale statelor din regiune. Mesajul vizează respectarea suveranității acestor țări și a dreptului lor de a-și stabili propriile alianțe și priorități strategice. Pentru București, un acord de pace nu trebuie să se limiteze la oprirea luptelor din Ucraina, ci să ofere garanții care să reducă riscul apariției unor noi amenințări la adresa securității regionale.
Reuniune importantă la Berlin. Liderii europeni discută despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
Summitul Coaliției de Voință va avea loc joi, 19 noiembrie, la Cancelaria Federală din Berlin, fiind organizat de cancelarul german Friedrich Merz, împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Andy Burnham. Reuniunea se desfășoară sub deviza „Uniți pentru pace în Ucraina și pentru securitatea europeană”, iar discuțiile vor urmări coordonarea eforturilor diplomatice aflate în desfășurare, stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina după război și continuarea sprijinului acordat Kievului.
Potrivit informațiilor transmise de Guvernul german, obiectivul principal al statelor participante este obținerea unei păci juste și durabile, care să ofere Ucrainei protecție împotriva unei eventuale noi agresiuni. Pe agenda discuțiilor se află și coordonarea pozițiilor europene înaintea viitoarelor negocieri cu Rusia. La reuniune sunt așteptați peste 20 de șefi de stat și de guvern, precum și reprezentanți implicați în eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului.
Nicușor Dan participă în locul premierului Luca Niculescu. Schimbare de ultim moment
Participarea președintelui României la reuniunea de la Berlin vine după o modificare a planurilor inițiale privind reprezentarea țării. Potrivit unor surse guvernamentale, la întâlnire ar fi trebuit să participe premierul Luca Niculescu, însă ulterior s-a decis ca România să fie reprezentată de Nicușor Dan. Schimbarea ar fi intervenit după ce autoritățile române au aflat că la reuniune vor fi prezenți și emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff.
Cei doi reprezentanți americani sunt implicați în discuțiile diplomatice privind războiul din Ucraina, iar prezența lor la Berlin ar putea oferi liderilor europeni ocazia de a-și coordona pozițiile înaintea unei noi runde de negocieri. România urmărește să transmită la cel mai înalt nivel că orice înțelegere privind Ucraina trebuie să respecte interesele de securitate ale statelor europene și să nu permită Rusiei să decidă viitorul strategic al regiunii.
Coaliția de Voință, inițiativă lansată în martie 2025 sub coordonarea Franței și Regatului Unit, reunește state care și-au asumat continuarea sprijinului pentru Ucraina și participarea la construirea unor garanții de securitate pe termen lung. Reuniunea de la Berlin reprezintă o nouă etapă a consultărilor privind viitorul Ucrainei și rolul Europei în negocierile de pace.