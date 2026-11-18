Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 15:02

Președintele Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, organizată la Berlin, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Șeful statului va transmite că România susține încheierea războiului, însă un eventual acord de pace trebuie să garanteze și securitatea Europei, în special a statelor aflate pe Flancul Estic al NATO. Unul dintre principalele mesaje ale României vizează securitatea Mării Negre și împiedicarea Rusiei să influențeze deciziile de politică externă ale țărilor din regiune.

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