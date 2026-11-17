Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 15:20

Sorin Grindeanu vine cu trei promisiuni pentru mediul de afaceri, după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România. Președintele PSD susține că taxele pentru firme nu trebuie majorate în 2027, că statul trebuie să își achite toate datoriile către companii și că rambursarea TVA ar trebui făcută în maximum 30 de zile pentru contribuabilii care își respectă obligațiile fiscale. Anunțul vine în contextul problemelor economice cu care se confruntă România și al nemulțumirilor antreprenorilor față de modificările fiscale repetate.

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