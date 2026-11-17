Sorin Grindeanu vine cu trei promisiuni pentru mediul de afaceri, după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România. Președintele PSD susține că taxele pentru firme nu trebuie majorate în 2027, că statul trebuie să își achite toate datoriile către companii și că rambursarea TVA ar trebui făcută în maximum 30 de zile pentru contribuabilii care își respectă obligațiile fiscale. Anunțul vine în contextul problemelor economice cu care se confruntă România și al nemulțumirilor antreprenorilor față de modificările fiscale repetate.
Grindeanu promite că taxele pentru firme nu vor crește în 2027
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 17 noiembrie, că susține menținerea taxelor pentru mediul de afaceri la nivelul actual și în anul 2027. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, în cadrul căreia au fost discutate principalele dificultăți cu care se confruntă companiile românești. Liderul social-democrat consideră că economia are nevoie de stabilitate fiscală, astfel încât antreprenorii să își poată planifica investițiile și cheltuielile fără teama unor noi majorări de taxe.
Grindeanu a reiterat astfel promisiunea privind menținerea taxelor în 2027, făcută și în urmă cu câteva zile. Președintele PSD susține că deciziile economice adoptate de Guvern în ultimul an au afectat activitatea companiilor și au contribuit la deteriorarea situației economice a României. Potrivit acestuia, o eventuală relansare în 2027 depinde de refacerea încrederii dintre stat și antreprenori, dar și de eliminarea incertitudinilor legate de fiscalitate.
Statul trebuie să își achite toate datoriile către companii. Ce le promite liderul PSD antreprenorilor
O altă prioritate anunțată de Sorin Grindeanu privește achitarea obligațiilor financiare restante ale statului către firme. Liderul social-democrat susține că instituțiile publice trebuie să își plătească datoriile, astfel încât companiile să nu mai fie nevoite să suporte întârzierile la plată. Problema afectează în special întreprinderile mici și mijlocii, care depind de încasarea la timp a facturilor pentru a-și putea achita salariile, furnizorii și obligațiile fiscale.
Președintele PSD a criticat situațiile în care autoritățile solicită companiilor să își plătească taxele la termen, dar întârzie să achite sumele datorate pentru bunurile și serviciile contractate. În opinia sa, această practică afectează lichiditățile firmelor și reduce capacitatea acestora de a investi sau de a crea noi locuri de muncă.
Deocamdată, liderul social-democrat nu a prezentat un calendar concret pentru achitarea tuturor restanțelor și nici valoarea totală a sumelor pe care instituțiile statului le datorează companiilor. Propunerea face parte din măsurile pe care PSD le consideră necesare pentru relansarea activității economice.
Rambursarea TVA în maximum 30 de zile. Ce firme ar putea beneficia de această măsură
Cea de-a treia măsură susținută de Sorin Grindeanu vizează accelerarea rambursării taxei pe valoarea adăugată. Președintele PSD propune ca firmele care își respectă obligațiile fiscale și sunt considerate contribuabili corecți să primească sumele solicitate la rambursare în cel mult 30 de zile. Măsura ar urma să reducă perioadele în care companiile așteaptă recuperarea banilor de la stat și să le ofere acces mai rapid la fondurile necesare desfășurării activității.
Pentru întreprinderile mici și mijlocii, rambursarea rapidă a TVA poate avea un rol important în menținerea echilibrului financiar. Întârzierile pot afecta plata salariilor, achiziționarea materiilor prime și realizarea investițiilor, mai ales în cazul firmelor care au sume importante de recuperat. Prin reducerea termenului la 30 de zile, Grindeanu susține că statul ar putea contribui la îmbunătățirea relației cu antreprenorii și la reducerea presiunii financiare asupra acestora. Propunerea nu reprezintă însă o modificare fiscală deja adoptată. Pentru aplicarea unui asemenea mecanism, autoritățile vor trebui să stabilească procedura concretă, criteriile după care vor fi identificate firmele eligibile și eventualele modificări legislative necesare.