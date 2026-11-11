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Politica· 2 min citire
Grindeanu anunță că taxele nu vor crește în 2027. Ce spune despre majorarea pensiilor: „Nu avem ce să negociem”
Sorin Grindeanu
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că românii nu vor avea parte de noi majorări de taxe în 2027 și că pensiile trebuie indexate conform legii. Președintele social-democraților a declarat că România are nevoie de măsuri care să redea încrederea investitorilor și să contribuie la relansarea economiei. În privința pensiilor, acesta a insistat că majorarea este obligatorie, însă nu a precizat când va avea loc și nici procentul cu care vor crește veniturile pensionarilor.
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