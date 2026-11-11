Reforma administrativă nu se face „peste capul oamenilor”. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cere păstrarea identității comunităților

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susține că reforma administrativ-teritorială trebuie construită împreună cu cetățenii și comunitățile locale, nu impusă de la centru. În contextul dezbaterilor tot mai intense privind comasarea unor comune și reorganizarea administrației locale, liderul liberal afirmă că PNL trebuie să aibă un rol active în procesul de reformare administrativă.
Reforma administrativă nu poate fi făcută „peste capul oamenilor”. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cere păstrarea identității comunităților
„Reforma administrativ-teritorială trebuie făcută pentru oameni, nu peste capul lor”, a transmis senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc într-un mesaj pe pagina sa de Facebook
Potrivit acesteia, partidul are legitimitatea de a participa activ la elaborarea reformei, având în vedere reprezentarea puternică pe care o are în administrația locală.
„Cu 1.132 de primari și 11 președinți de consilii județene, PNL trebuie să aibă un cuvânt important de spus în regândirea administrației românești”, a subliniat Nicoleta Pauliuc.
Trei principii pe care liberalii vor să le impună în reforma administrativă
Senatoarea liberală afirmă că eventuala reorganizare administrativ-teritorială trebuie să respecte principii clare, astfel încât eficientizarea aparatului public să nu afecteze structural comunitățile vizate.
„Trebuie să avem în vedere trei principii liberale: banii economisiți rămân în comunitate, descentralizare adevărată, iar satul nu dispare odată cu primăria. Oamenii trebuie să-și păstreze identitatea, tradițiile și reprezentarea”, a declarat Pauliuc.
Reforma care poate schimba harta administrativă a României
Reforma administrativ-teritorială este considerată una dintre cele mai importante schimbări structurale pregătite după reorganizarea administrativă din 1968. În ultimele luni, la nivel parlamentar și guvernamental au fost lansate discuții privind comasarea unor comune și orașe cu populație redusă, precum și creșterea eficienței administrațiilor locale