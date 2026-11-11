Reforma administrativă nu se face „peste capul oamenilor”. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cere păstrarea identității comunităților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 nov. 2026, 13:33

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susține că reforma administrativ-teritorială trebuie construită împreună cu cetățenii și comunitățile locale, nu impusă de la centru. În contextul dezbaterilor tot mai intense privind comasarea unor comune și reorganizarea administrației locale, liderul liberal afirmă că PNL trebuie să aibă un rol active în procesul de reformare administrativă.

Distribuie articolul