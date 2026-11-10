Ora 19:00 - Nicușor Dan se adresează românilor pe principalele probleme ale țării, la o lună de la instalarea Guvernului Niculescu

Președintele Nicușor Dan susține marți, de la ora 19:00, o conferință de presă așteptată cu interes atât de mediul politic, cât și de opinia publică. Este prima apariție majoră a șefului statului după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, într-un moment marcat de tensiuni de securitate în regiunea Mării Negre, provocări economice și întrebări încă fără răspuns privind anularea alegerilor.
Potrivit Realitatea Plus, unul dintre principalele subiecte așteptate este cel al securității în zona Mării Negre. Conferința are loc după o perioadă marcată de amenințări și incidente de securitate în regiune, iar președintele este așteptat să transmită un mesaj clar privind poziția României și măsurile avute în vedere de autorități.
De asemenea, șeful statului ar putea face o primă evaluare publică a activității Guvernului condus de Luca Niculescu, instalat după o perioadă de instabilitate politică ce a afectat inclusiv perspectivele economice ale țării.
Temele economice sunt și ele în centrul atenției. În această perioadă se lucrează deja la construcția bugetului pentru anul viitor, într-un context dificil, marcat de lipsa fondurilor din PNRR și de presiunea exercitată de majorările de pensii și salarii. În acest context, sunt așteptate clarificări privind prioritățile Executivului și mesajul transmis de președinte către Guvern.
Un alt subiect sensibil este raportul privind anularea alegerilor, document pe care președintele este așteptat să îl prezinte și să explice motivele care au stat la baza deciziilor luate la acel moment.
Pe lista întrebărilor ce ar putea fi adresate se află și situația de la Centrala Nucleară Cernavodă, după oprirea Unității 1 la scurt timp de la repornire. Incidentul a generat îngrijorări privind securitatea energetică și funcționarea sistemului în perioada următoare.
Președintele va răspunde întrebărilor jurnaliștilor pe teme care privesc atât politica internă, cât și marile provocări economice și de securitate ale României.