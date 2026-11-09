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ExclusivEconomie· 1 min citire
Dian Popescu, după oprirea centralei de la Cernavodă: ”Mâine vom avea cel mai mare preț al energiei din 2026”
Publicat9 nov. 2026, 21:25
Actualizat9 nov. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS
Expertul în energie Dian Popescu a declarat luni seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, după oprirea centralei de la Cernavodă, că incidentul ar putea avea consecințe importante asupra sistemului energetic național, estimând că marți România va înregistra cel mai ridicat preț al energiei electrice din 2026, de 411 euro/MWh.
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