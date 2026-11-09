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Dian Popescu, după oprirea centralei de la Cernavodă: ”Mâine vom avea cel mai mare preț al energiei din 2026”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 nov. 2026, 21:25
Actualizat9 nov. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS

Expertul în energie Dian Popescu a declarat luni seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, după oprirea centralei de la Cernavodă, că incidentul ar putea avea consecințe importante asupra sistemului energetic național, estimând că marți România va înregistra cel mai ridicat preț al energiei electrice din 2026, de 411 euro/MWh.

Dian Popescu: ”Nu este decuplare programată manuală făcută de specialiști”

Au încercat să mai salveze aparențele, dar s-a decuplat singur de la rețea. În momentul în care pică cu 15 în 15 minute 300 de MW oră, asta este decuplare automată. Nu este decuplare programată manuală făcută de specialiști, ci sistemele de protecție ale reactorului au dat cu reactorul afară din sistem. Este un incident destul de major, astfel încât sistemele de protecție și tehnicienii de la Cernavodă au fost obligați să coboare urgent grupul de la Cernavodă. Sperăm că nu va ieși de se va decupla de la sistem, pentru că el se decuplează automat dacă există incidență mare

a transmis Dian Popescu.

Dian Popescu: ”Mâine vom avea cel mai mare preț al energiei din 2026”

Expertul în energie a subliniat că lipsa reviziilor în perioada în care reactorul a fost oprit ar fi contribuit la apariția incidentului și a estimat că prețul energiei va ajunge marți la 411 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din 2026.

Ce înseamnă nu au făcut niciun fel de revizie timp de trei luni, patru luni de zile cât a stat grupul oprit, știind că dacă vine apă vor încerca să pornească. Neefăcând această revizie, nu vreau să intru în partea tehnică, eu știu ce s a întâmplat și ce se întâmplă acolo, în schimbătorul de căldură din cauza lipsei de apă într o anumită perioadă, acuma s a întâmplat un necaz. Mâine avem cel mai mare pe anul 2026 411 de euro pe MWh al energiei electrice

a conchis Dian Popescu.
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