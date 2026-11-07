Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național și a reluat livrarea de energie electrică, însă la un nivel mult sub capacitatea nominală. Reactorul a fost oprit timp de peste trei luni din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, care a afectat condițiile necesare pentru funcționarea în siguranță a instalației.
Vizita prim-ministrului şi a ministrului Energiei la Cernavodă are loc la scurt timp după repornierea reactorului 1.
Energie nucleară acoperă deja 14% din producția totală
Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la ora 8:00, Unitatea 1 furniza 274 MW în Sistemul Energetic Național (SEN), adică peste 14% din producția toală de energie, potrivit datelor în timp real afișate de Transelectrica.
"Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, conform Raportului Curent emis în data de 4 noiembrie 2026", conform unui document transmis vineri Bursei de Valori Bucureşti.
Unitatea 1 va ajunge la capacitatea maximă sâmbătă seară. Când este repornită unitatea 2?
Conform programului anunțat de Nuclearelectrica și Transelectrica, reactorul nu va funcționa imediat la capacitate maximă. Puterea este majorată treptat, în mai multe etape, pentru a respecta procedurile de securitate nucleară, iar atingerea regimului normal de funcționare este estimată pentru sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 19:00.
Revenirea Unității 1 este importantă pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național, în condițiile în care reactorul are o capacitate instalată de aproximativ 700 MW și este cel mai mare grup energetic individual din România.
Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, după ce debitul Dunării a scăzut la valori care nu mai permiteau asigurarea condițiilor necesare de răcire. La jumătatea lunii august a fost deconectată și Unitatea 2, astfel că România a rămas fără producție de energie nucleară pentru aproape trei luni, o situație fără precedent în ultimii ani.
În ceea ce privește reactorul 2, Nuclearelectrica precizează că repornirea sa depinde în continuare de creșterea susținută a nivelului Dunării.