Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor SAFE cu Rheinmetall, chiar cu riscul unor penalități

Contractele în valoare de aproape șase miliarde de euro asociate programului european SAFE provoacă noi controverse. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, susține că România ar trebui să renegocieze acordurile cu gigantul german Rheinmetall, chiar dacă acest lucru ar putea atrage penalități. Solicitarea vine după apariția unor informații despre clauze care ar dezavantaja statul român în contractul pentru fabrica de pulberi de la Victoria, o investiție de peste 535 de milioane de euro, conform Realitatea PLUS.
În centrul controverselor se află contractul semnat pe 3 noiembrie 2025, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, pentru înființarea unei societăți mixte între compania germană Rheinmetall și Pirochim Victoria, firmă de stat din cadrul Romarm. Proiectul, evaluat la aproximativ 535 de milioane de euro, prevede construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție în județul Brașov. Rheinmetall deține 51% din noua companie, în timp ce partea română controlează 49% din acțiuni.
Potrivit unor documente contractuale prezentate public de Antena 3 CNN, înțelegerea ar conține mai multe prevederi dezavantajoase pentru statul român. Una dintre problemele semnalate privește diferența de zeci de milioane de euro dintre contribuția financiară anunțată la momentul semnării și suma care ar apărea în documente. Sunt invocate și termene stricte de plată, penalități importante și riscuri financiare care ar putea reveni companiei românești. Aceste aspecte nu au fost însă confirmate printr-o verificare oficială a contractului.
Ministrul Investițiilor cere renegocierea contractelor, chiar cu riscul unor penalități
Pe fondul acestor controverse, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, consideră că autoritățile române trebuie să discute cu instituțiile europene despre posibilitatea renegocierii contractelor încheiate în cadrul programului SAFE. Oficialul a afirmat că Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să se implice în acest demers, chiar dacă modificarea acordurilor ar putea avea consecințe financiare pentru România. Ministrul a făcut și o comparație cu scandalul Škoda din perioada interbelică, legat de achizițiile militare.
Discuțiile despre renegociere apar în timp ce Ministerul Apărării verifică modul în care au fost pregătite și atribuite contractele din programul SAFE. Ministrul Radu Oprea a trimis Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, structura responsabilă de marile achiziții militare. Verificările vizează atât procedurile de atribuire, cât și specificațiile tehnice ale echipamentelor și prețurile negociate. Anterior, Radu Oprea a cerut explicații privind contractele SAFE, susținând că deciziile privind selectarea ofertelor au fost luate la nivelul Cancelariei fostului premier Ilie Bolojan.
Premierul Luca Niculescu a declarat joi, 5 noiembrie, că Guvernul va decide eventualele măsuri după finalizarea verificărilor dispuse la Ministerul Apărării. Întrebat despre posibilitatea renegocierii contractelor cu Rheinmetall, șeful Executivului a evitat să anunțe o decizie înainte de clarificarea situației. Acesta a subliniat că România are nevoie de programul SAFE pentru modernizarea Armatei și că verificarea modului în care au fost cheltuiți banii publici nu înseamnă renunțarea la acest mecanism de finanțare.
România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, bani acordați sub formă de împrumuturi pentru achiziții militare și proiecte de infrastructură cu utilizare duală. Valoarea de aproximativ 5,7 miliarde de euro asociată contractelor cu Rheinmetall este distinctă de investiția de la Victoria. În acest moment, nu a fost anunțată oficial renegocierea acordurilor, iar eventualele modificări și consecințele lor financiare depind de rezultatele verificărilor și de deciziile autorităților.