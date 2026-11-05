Impozitul minim dispare de la 1 ianuarie. Ce efecte pozitive anticipează Luca Niculescu

România ar putea intra pe o traiectorie de creștere economică în 2027, potrivit premierului Luca Niculescu. Acesta mizează pe un plan de relansare economică de miliarde de euro și pe eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, începând cu 1 ianuarie, măsură care ar urma să ofere un nou impuls mediului de afaceri.
Premierul Luca Niculescu estimează că economia României va înregistra o creștere în 2027, în condițiile în care Guvernul pregătește un amplu program de relansare economică, evaluat la miliarde de euro. Printre măsurile anunțate se numără eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie, o decizie despre care șeful Executivului susține că va încuraja investițiile, va sprijini companiile existente și va facilita apariția unor noi afaceri.
Premierul consideră că România are nevoie de o economie bazată pe producție și investiții, iar atragerea capitalului privat trebuie să devină o prioritate. Acesta a subliniat că firmele trebuie încurajate să își desfășoare activitatea în țară, să își extindă operațiunile și să creeze noi locuri de muncă.
„România trebuie să producă mai mult. Companiile trebuie să vrea să vină în România, să rămână în România, să investească în România”, a declarat Luca Niculescu, joi seară, la Antena 3.
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, parte a măsurilor pentru mediul de afaceri
Una dintre schimbările fiscale importante anunțate de premier vizează renunțarea la impozitul minim pe cifra de afaceri, începând cu 1 ianuarie. Măsura a fost intens criticată de reprezentanții mediului de afaceri, iar Luca Niculescu consideră că eliminarea acesteia va crea condiții mai bune pentru dezvoltarea companiilor.
Potrivit premierului, renunțarea la această taxă ar putea contribui atât la păstrarea firmelor care întâmpină dificultăți, cât și la înființarea unor noi societăți comerciale. Efectul urmărit este stimularea investițiilor și creșterea numărului de locuri de muncă.
Șeful Guvernului a precizat că eliminarea impozitului face parte dintr-un pachet mai amplu de intervenții economice, care urmează să intre în vigoare la începutul anului viitor.
Plan de relansare economică de miliarde de euro. Ce sprijin vor primi IMM-urile
Programul de relansare economică pregătit de autorități va include finanțări și instrumente de sprijin destinate în special întreprinderilor mici și mijlocii. Premierul a evidențiat rolul IMM-urilor în economia națională, pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
O parte dintre resursele financiare vor fi direcționate către Banca de Investiții și Dezvoltare, instituție care are misiunea de a facilita accesul companiilor românești la finanțare.
Luca Niculescu susține că programul va cuprinde instrumente concrete pentru stimularea activității economice și susținerea întreprinderilor care au nevoie de capital pentru investiții și dezvoltare.
Premierul este optimist: România ar putea avea creștere economică în 2027
Pe lângă măsurile de sprijin pentru companii, premierul și-a exprimat încrederea că economia României va reveni pe creștere anul viitor.
„Sunt optimist că la anul vom avea și creștere economică, vreau să intrăm și în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”, a afirmat Luca Niculescu.
Șeful Executivului a vorbit și despre perspectivele aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), proces în care a fost implicat anterior în calitate de negociator.
Potrivit acestuia, România se află foarte aproape de îndeplinirea acestui obiectiv, aderarea fiind posibilă în următoarele luni.
Aderarea la OCDE ar putea aduce un plus de până la 1% la PIB în fiecare an
Premierul a invocat și un raport preliminar al Băncii Naționale a României, potrivit căruia aderarea la OCDE ar putea genera un avantaj economic semnificativ pentru țara noastră.
Estimările menționate de Luca Niculescu indică un posibil surplus anual al Produsului Intern Brut cuprins între 0,8% și 1%, ca efect al integrării în organizație.
În opinia premierului, experiența statelor care au devenit membre OCDE arată că aderarea poate contribui la accelerarea dezvoltării economice și la creșterea atractivității pentru investitori.
Astfel, eliminarea unor taxe considerate împovărătoare pentru companii, accesul la finanțare și aderarea la OCDE sunt câteva dintre elementele pe care Guvernul mizează pentru stimularea economiei României în 2027.