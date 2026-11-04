Masa de Crăciun, tot mai scumpă. Cât ar putea ajunge să coste carnea de porc și cozonacul în decembrie

Cu două luni înainte de Crăciun, prețurile alimentelor pun deja presiune pe bugetele familiilor, iar previziunile pentru luna decembrie sunt sumbre. Carnea de porc, ingredientul principal al preparatelor tradiționale, ar putea ajunge la peste 45 de lei kilogramul, iar un cozonac poate costa cel puțin 100 de lei.
Carnea de porc, nelipsită de pe mesele de sărbători, ar putea depăși 45 de lei kilogramul, în timp ce prețul unui cozonac ar putea ajunge la cel puțin 100 de lei. Specialiștii avertizează că majorările de prețuri vor continua, iar masa de Crăciun ar putea fi cea mai costisitoare din ultimii ani.
Scumpirile se resimt deja și în cazul preparatelor din carne de porc. Un kilogram de mușchi file costă în prezent aproximativ 45 de lei, la fel și kilogramul de kaizer. Pentru mușchiul țigănesc, cumpărătorii plătesc chiar și 49 de lei.
Până la sărbătorile de iarnă, prețurile ar putea crește și mai mult, inclusiv la mezeluri și la alte produse pe bază de carne de porc. Astfel, românii care vor să păstreze preparatele tradiționale pe masa de Crăciun ar putea fi nevoiți să aloce sume considerabil mai mari.
În fața costurilor tot mai ridicate, mulți consumatori spun că sunt nevoiți să reducă lista de cumpărături și să renunțe la anumite produse. Unii au început deja să cumpere mai puțină carne, în timp ce alții se gândesc să limiteze cheltuielile pentru masa de sărbători.
Oamenii recunosc că prețurile au crescut față de anul trecut și că bugetul nu le mai permite să cumpere aceleași cantități ca în anii trecuți. Pentru unii, perspectiva Crăciunului este una dificilă, în condițiile în care costurile alimentelor cresc, iar veniturile nu țin pasul cu scumpirile.
Experții avertizează că presiunea asupra puterii de cumpărare va deveni tot mai mare pe măsură ce ne apropiem de sărbători. În aceste condiții, masa tradițională de Crăciun riscă să devină un lux pentru tot mai multe familii.