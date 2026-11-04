Masa de Crăciun, tot mai scumpă. Cât ar putea ajunge să coste carnea de porc și cozonacul în decembrie

Publicat 4 nov. 2026, 20:45 Sursă Realitatea PLUS

Cu două luni înainte de Crăciun, prețurile alimentelor pun deja presiune pe bugetele familiilor, iar previziunile pentru luna decembrie sunt sumbre. Carnea de porc, ingredientul principal al preparatelor tradiționale, ar putea ajunge la peste 45 de lei kilogramul, iar un cozonac poate costa cel puțin 100 de lei.

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