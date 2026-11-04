„Fiecare etapă a fost valoroasă și m-a ajutat să evoluez”. Alexandra Luiza Ioniță, Prepress Engineer, Philip Morris România

Scris de Catalina Anghel Publicat: 4 nov. 2026, 09:42

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Prin experiențele lor, se vede cum progresul prinde contur atunci când oamenii lucrează împreună, cu responsabilitate și cu dorința de a face lucrurile tot mai bine.

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