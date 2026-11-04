„Fiecare etapă a fost valoroasă și m-a ajutat să evoluez”. Alexandra Luiza Ioniță, Prepress Engineer, Philip Morris România

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Prin experiențele lor, se vede cum progresul prinde contur atunci când oamenii lucrează împreună, cu responsabilitate și cu dorința de a face lucrurile tot mai bine.
Când a intrat pentru prima dată în fabrica Philip Morris România din Otopeni acum 5 ani, Alexandra Luiza Ioniță a descoperit operațiuni de o amploare pe care nu o anticipase: halele imense, liniile de producție, aparatura sofisticată, ecranele care monitorizau fiecare etapă a producției și ritmul perfect sincronizat alcătuiau un univers cu mult mai complex decât își imaginase. Curiozitatea cu care a pornit la drum și experiența acumulată ulterior au ajutat-o să se dezvolte: din echipa de Asigurare a Calității a ajuns în departamentul Prepress.
Curajul de a explora un nou domeniu
Când s-a angajat la Philip Morris România, Alexandra nu avea un plan prestabilit, ci căuta locul potrivit pentru următoarea etapă profesională. Așa a ajuns să descopere oportunitățile oferite de companie și să aplice pentru unul dintre joburile disponibile. Claritatea procesului de recrutare, alături de posibilitatea de a lucra într-un mediu axat pe inovație și dezvoltare, au convins-o să se alăture echipei.
Alexandra și-a început activitatea ca Tehnician de Asigurare a Calității. Primele zile au presupus observarea proceselor, întrebări și acomodare. Adaptarea la noul mediu a venit treptat. Pe măsură ce a început să înțeleagă cum funcționează fabrica și să își cunoască echipa, sentimentul de necunoscut a lăsat loc familiarității.
În rolul de Tehnician de Asigurare a Calității, ea s-a familiarizat cu procesele de producție, standardele aplicabile și disciplina necesară într-un domeniu în care fiecare detaliu contează. Cunoștințele dobândite aici aveau să îi fie utile în următoarea etapă profesională.
Când a preluat poziția de Inginer Prepress, Alexandra a avut ocazia să exploreze o arie tehnică nouă. Lucrând cu procese și instrumente noi, și-a dezvoltat competențele și a dobândit o înțelegere mai profundă a modului în care se conectează diferitele etape ale producției. Prepress este etapa care face legătura dintre conceptul grafic și producția propriu-zisă a ambalajelor pentru rezervele din tutun produse în fabrica din Otopeni.
Acolo unde fiecare detaliu contează
Munca din Prepress este una dintre etapele esențiale care susțin calitatea și coerența materialelor tipărite. Atenția acordată fiecărui detaliu contribuie la desfășurarea eficientă a procesului de producție și la obținerea rezultatului dorit încă de la prima execuție.
Mutarea în Prepress a însemnat acumularea unui set complet nou de cunoștințe pentru Alexandra. Astfel, ea a învățat să lucreze cu instrumentele de prelucrare grafică, să aprofundeze cerințele tehnice ale fișierelor și să gestioneze proiecte cu cerințe și termene diferite. Ca Inginer Prepress, Alexandra transformă conceptul grafic într-un material gata de producție, respectând toate specificațiile tehnice necesare.
Într-o zi obișnuită, urmărește mai multe proiecte în paralel, coordonează pașii necesari pentru livrarea lor la timp și oferă suport echipei de producție. Termenele strânse, verificarea minuțioasă a elementelor grafice și modificările apărute pe parcurs cer reacții rapide, fără compromisuri în privința calității.
Soluții construite împreună
Pentru Alexandra, spiritul de echipă se vede în comunicarea directă între colegi și în disponibilitatea de a interveni atunci când apare o dificultate. Problemele nu rămân izolate într-un singur departament: sunt analizate împreună, iar soluțiile se conturează prin schimb de idei și sprijin reciproc: „Indiferent de departament sau de provocările întâlnite, există o comunicare deschisă și o dorință reală de a găsi împreună cele mai bune soluții”.
Din Otopeni către piețe din întreaga lume
Produsele fabricate în unitatea de producție Philip Morris România din Otopeni ajung astăzi în peste 50 de piețe internaționale, iar pentru Alexandra acesta este unul dintre cele mai motivante aspecte ale rolului său. Chiar dacă activitatea ei se desfășoară într-o etapă tehnică a procesului, contribuția se regăsește în produsul final care ajunge la consumatori din întreaga lume.
Povestea Alexandrei Luiza Ioniță arată cum transformarea unei companii prinde contur prin parcursurile oamenilor săi: prin oportunități valorificate, cunoștințe împărtășite și echipe care învață să reușească împreună. La Philip Morris România, această contribuție individuală face parte dintr-un efort mai amplu. Compania are peste 1.500 de angajați, colaborează cu peste 4.300 de furnizori locali și susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte și induse în economie. În spatele acestor cifre se află oameni care construiesc viitorul prin munca lor de zi cu zi, consecvent, responsabil și, de multe ori, departe de lumina reflectoarelor.