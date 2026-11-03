Prețul laptelui crud a scăzut cu 13% într-un an. Cât primesc fermierii români

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 13:59

Fermierii din România primesc mai puțini bani pentru laptele crud livrat procesatorilor, iar datele din toamna acestui an arată că tendința de scădere continuă. În octombrie 2026, prețul mediu a ajuns la 38,40 euro pentru 100 de kilograme, cu aproximativ 13% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor raportate Comisiei Europene.

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