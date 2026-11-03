Prețul laptelui crud a scăzut cu 13% într-un an. Cât primesc fermierii români

Fermierii din România primesc mai puțini bani pentru laptele crud livrat procesatorilor, iar datele din toamna acestui an arată că tendința de scădere continuă. În octombrie 2026, prețul mediu a ajuns la 38,40 euro pentru 100 de kilograme, cu aproximativ 13% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor raportate Comisiei Europene.
În octombrie 2025, fermele românești primeau în medie 44,13 euro pentru 100 de kilograme de lapte crud. Diferența este de 5,73 euro, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 13% într-un singur an. Evoluția pune presiune pe producători, care trebuie să acopere în continuare cheltuielile cu furajele, energia, personalul și întreținerea animalelor.
Prețul laptelui crud a scăzut și față de luna precedentă
Datele pentru octombrie indică o diminuare și în comparație cu luna septembrie. Atunci, prețul mediu raportat pentru România era de 38,91 euro la 100 de kilograme, față de 38,40 euro în octombrie. Scăderea lunară este de 1,3%.
În lunile de vară, prețul avusese o evoluție diferită. În iulie 2026, fermierii primeau în medie 34,62 euro pentru 100 de kilograme, iar în august și septembrie indicatorul a crescut. Chiar și după această revenire, nivelul din octombrie a rămas considerabil sub cel înregistrat cu un an înainte.
Comparația arată că o creștere de la o lună la alta nu înseamnă neapărat că producătorii și-au recâștigat veniturile pierdute. Raportarea la aceeași perioadă din 2025 oferă o imagine mai clară asupra diferenței.
Prețul primit de fermierii români este și sub media Uniunii Europene. Ultima medie completă disponibilă la nivel european, cea din august 2026, era de 42,75 euro pentru 100 de kilograme. În aceeași lună, România raporta 36,58 euro, cu 6,17 euro mai puțin.
Diferența arată că producătorii români vând laptele crud la un nivel inferior mediei europene. Totuși, comparațiile trebuie făcute ținând cont de lunile pentru care există date complete și de particularitățile piețelor naționale.
Cantitatea de lapte colectată a scăzut puternic
Pe lângă prețul mai mic, fermierii români se confruntă și cu reducerea cantității de lapte colectate. În august 2026, România a colectat cu 13,6% mai puțin lapte de vacă decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Comisiei Europene publicate la finalul lunii octombrie.
Scăderea este cea mai mare raportată de un stat membru al Uniunii Europene pentru această comparație. La nivelul UE, colectarea de lapte a crescut cu 0,6% în august față de aceeași lună din 2025.
Pentru ferme, combinația dintre un preț mai mic și un volum redus poate însemna încasări mai mici. În același timp, cheltuielile curente nu dispar odată cu scăderea prețului de vânzare: animalele trebuie hrănite și îngrijite zilnic, iar laptele trebuie muls, răcit și transportat în condiții corespunzătoare.
De ce nu se ieftinește automat laptele din magazine
Prețul plătit fermierului nu este același cu prețul de la raft. Între poarta fermei și magazin intervin procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția, precum și costurile și marjele fiecărei etape.
În plus, contractele dintre ferme, procesatori și comercianți pot avea termene și condiții diferite, iar modificările de preț se pot transmite cu întârziere.