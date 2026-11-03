Percheziții la Spitalul Mavromati: de unde ridică polițiștii documente

Publicat 3 nov. 2026, 12:02 Actualizat 3 nov. 2026, 12:04

Perchezițiile desfășurate marți dimineață la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani vizează mai multe departamente administrative ale unității medicale. Managerul Corneliu Prepeliță a confirmat că anchetatorii au venit pentru a ridica documente și a declarat că instituția le-a pus la dispoziție toate actele solicitate.

Distribuie articolul