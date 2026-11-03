Percheziții la Spitalul Mavromati: de unde ridică polițiștii documente

Perchezițiile desfășurate marți dimineață la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani vizează mai multe departamente administrative ale unității medicale. Managerul Corneliu Prepeliță a confirmat că anchetatorii au venit pentru a ridica documente și a declarat că instituția le-a pus la dispoziție toate actele solicitate.
Potrivit informațiilor obținute de presa locală, polițiștii ridică documente din trei servicii importante ale spitalului: Achiziții, Resurse Umane și Financiar-Contabil. În total, sunt puse în aplicare șase mandate de percheziție.
Ce spune managerul Spitalului Mavromati despre percheziții
Corneliu Prepeliță a declarat că acțiunea este desfășurată de Inspectoratul de Poliție Județean, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani. Scopul este ridicarea unor înscrisuri necesare anchetei.
„În momentul de față este o acțiune a Inspectoratului Județean de Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, în vederea ridicării anumitor înscrisuri. Am dat tot concursul pentru a pune la dispoziție organelor de urmărire și cercetare penală toate documentele pe care acestea doresc să le studieze și să le ridice”, a afirmat managerul.
Verificările se concentrează asupra documentelor din compartimentele care gestionează achizițiile, evidența personalului și operațiunile financiar-contabile.
Șase mandate de percheziție și suspiciuni privind medicamentele și salariile
Ancheta vizează presupuse fapte de abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și divulgarea unor informații nedestinate publicității, potrivit declarațiilor transmise de reprezentanții IPJ Botoșani.
Conform informațiilor prezentate de polițiști, cercetările privesc perioada 2024–2026. Există suspiciuni că angajați ai unității medicale ar fi sustras medicamente cu regim special.
Anchetatorii verifică și modul în care ar fi fost întocmite documentele pentru acordarea unor drepturi salariale unor persoane care nu ar fi desfășurat efectiv activitatea în zilele de repaus săptămânal. O altă direcție a investigației privește posibila scoatere din circuit a unor medicamente, în scopul facilitării unor noi achiziții de la anumite firme.
Percheziții și într-o ambulanță SMURD
Acțiunea polițiștilor nu s-a limitat la birourile din clădirea administrativă. După verificările efectuate în mai multe încăperi, inclusiv în biroul conducerii, anchetatorii au făcut percheziții și într-o ambulanță SMURD aflată în curtea spitalului.
Descinderile fac parte din Operațiunea „Jupiter 6”, desfășurată la nivel național. În această etapă a operațiunii, Poliția Română a anunțat 304 percheziții domiciliare, în cadrul a 67 de acțiuni operative, în București și în mai multe județe.
Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie clarificate de anchetatori. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.