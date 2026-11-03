Vremea extremă a făcut ravagii în România. Inundații, copaci doborâți și pagube în mai multe regiuni

Publicat 3 nov. 2026, 07:51 Actualizat 3 nov. 2026, 07:57 Sursă Realitatea PLUS

Fenomenele meteorologice extreme au provocat pagube în mai multe regiuni ale țării. Ploile abundente și vijeliile au dus la inundarea străzilor, doborârea copacilor și a stâlpilor de electricitate, precum și la avarierea a zeci de autoturisme. Nici Capitala nu a fost ocolită, unde peste 60 de arbori au fost doborâți de rafalele puternice de vânt, provocând pagube materiale.

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