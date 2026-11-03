Vremea extremă a făcut ravagii în România. Inundații, copaci doborâți și pagube în mai multe regiuni

Fenomenele meteorologice extreme au provocat pagube în mai multe regiuni ale țării. Ploile abundente și vijeliile au dus la inundarea străzilor, doborârea copacilor și a stâlpilor de electricitate, precum și la avarierea a zeci de autoturisme. Nici Capitala nu a fost ocolită, unde peste 60 de arbori au fost doborâți de rafalele puternice de vânt, provocând pagube materiale.
Un pasaj din centrul Constanței a fost inundat în urma ploilor abundente. Localnicii spun că au făcut sesizări de mai bine de trei ani, însă problemele nu au fost rezolvate.
În Mangalia, canalizările dintr-o zonă a orașului au refulat, iar apa a ajuns în apropierea locuințelor. Oamenii susțin că situația persistă de mult timp și acuză compania responsabilă că nu a intervenit pentru remedierea problemelor. Aceștia reclamă și faptul că Primăria depozitează moloz și deșeuri în apropierea caselor, materiale care, spun ei, au contribuit la înfundarea canalizării.
Nici Capitala nu a fost ferită de efectele vijeliilor. Mai mulți copaci au fost doborâți peste autoturismele parcate, iar circulația a fost îngreunată. Pe bulevardul Regina Elisabeta, bucăți de tencuială s-au desprins de pe clădiri și au căzut pe trotuar.
ANM a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru Capitală. Rafalele pot ajunge la 60 km/h
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Bucureștiul se află sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.
Mai mult, începând de luni, 2 noiembrie, ora 08:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00, Capitala este vizată de o atenționare Cod galben de vânt. Meteorologii anunță rafale de 50-60 km/h, iar pentru ziua de luni sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 15-20 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 10 grade Celsius.
Toate traseele montane de altitudine din Prahova, închise din cauza vremii
La munte, iarna s-a instalat în toată regula. Ninsorile au acoperit mai multe zone, iar stratul de zăpadă a ajuns, pe alocuri, la 20 de centimetri.
Probleme sunt și în Munții Bucegi, unde Salvamont Prahova a anunțat închiderea tuturor traseelor montane. Turiștii sunt sfătuiți să evite drumețiile la altitudine, să nu se aventureze pe traseele închise și să se informeze înainte de orice deplasare. Lista traseelor închise poate fi consultată pe site-ul oficial al Salvamont Prahova.
Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti. Salvamont Prahova declară închise toate traseele turistice montane de altitudine, în contextul condiţiilor actuale şi al evoluţiei prognozate a vremii
a anunțat Salvamont Prahova.
Între timp, în județul Alba, zăpada a transformat peisajul într-unul autentic de iarnă, iar stratul depus deschide sezonul de schi.
Șoferii care se deplasează în zonele montane sunt sfătuiți să verifice starea drumurilor și să nu plece la drum fără anvelope de iarnă.