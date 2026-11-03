Cod roșu de inundații în județul Constanța. Ce avertizează hidrologii

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 08:55

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 3 noiembrie 2026, o avertizare Cod roșu de inundații pentru râurile din estul județului Constanța, situate la sud de Canalul Dunăre–Marea Neagră. Alerta este valabilă până la ora 12:00 și vine după ploile abundente din ultimele ore, care au dus deja la acumulări importante de apă în sudul litoralului.

Distribuie articolul