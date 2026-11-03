Cod roșu de inundații în județul Constanța. Ce avertizează hidrologii

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 3 noiembrie 2026, o avertizare Cod roșu de inundații pentru râurile din estul județului Constanța, situate la sud de Canalul Dunăre–Marea Neagră. Alerta este valabilă până la ora 12:00 și vine după ploile abundente din ultimele ore, care au dus deja la acumulări importante de apă în sudul litoralului.
Hidrologii avertizează că se pot produce viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante de apă de pe versanți și creșteri ale debitelor și nivelurilor. Există inclusiv riscul depășirii cotelor de pericol. Cele mai mari probleme sunt posibile în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic.
Cod roșu de inundații în estul județului Constanța
Avertizarea hidrologică este valabilă în intervalul 3 noiembrie, ora 6:05 – 3 noiembrie, ora 12:00. Sunt vizate râurile din estul județului Constanța, aflate la sud de Canalul Dunăre–Marea Neagră.
Potrivit INHGA, precipitațiile înregistrate în ultimele ore, cele prognozate și propagarea apelor pot favoriza scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie. De asemenea, pe râurile mici se pot forma viituri rapide, care pot provoca inundații locale.
Hidrologii atrag atenția că debitele și nivelurile apelor pot crește suficient de mult pentru a depăși cotele de pericol. Fenomenele sunt prognozate cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic.
Ploile abundente au adus deja cantități mari de apă
Avertizarea hidrologică vine într-un context meteorologic dificil pentru județul Constanța. În cursul dimineții, ANM a emis și un Cod roșu de ploi pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia, valabil până la ora 8:30.
În zonele respective se acumulaseră deja aproximativ 80 l/mp în ultimele ore, iar meteorologii au avertizat că precipitațiile vor continua. Ulterior, județul Constanța a rămas sub Cod portocaliu de ploi, cu noi cantități estimate la 40–60 l/mp în intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.
Cantitățile mari de precipitații cresc riscul scurgerilor de pe versanți și al formării viiturilor pe cursurile mici de apă.
Cod portocaliu de inundații pe râurile din Constanța
Pe lângă avertizarea Cod roșu pentru estul județului, hidrologii au menținut și un Cod portocaliu de inundații pentru râurile din județul Constanța.
Această avertizare este valabilă din 2 noiembrie, ora 16:00, până în 4 noiembrie, ora 12:00. Sunt posibile viituri rapide, creșteri importante ale debitelor și nivelurilor, precum și depășiri ale cotelor de apărare.
Codul portocaliu indică un risc ridicat de inundații, inclusiv posibilitatea unor revărsări care pot afecta gospodării și alte obiective. Situația poate evolua în funcție de cantitățile de precipitații și de propagarea viiturilor.
Cod galben de inundații în 14 județe
INHGA a emis și o avertizare Cod galben pentru mai multe râuri din țară, valabilă în perioada 2 noiembrie, ora 12:00 – 4 noiembrie, ora 18:00.
Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Olt, Călmățui, Vedea, Argeș și Ialomița, precum și râurile din Dobrogea. Avertizarea se referă la zone din județele Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea.
În aceste regiuni se pot produce scurgeri de apă de pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și creșteri ale nivelurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
Codul roșu pentru estul județului Constanța rămâne valabil până marți, la ora 12:00.