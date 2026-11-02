Pensii mai mari din 2027. Florin Manole anunță procentul luat în calcul de Guvern

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 nov. 2026, 23:57

Florin Manole susține că pensiile ar putea fi majorate cu 7,3% în 2027, potrivit calculelor preliminare. Ministrul spune că va solicita indexarea, însă decizia finală depinde de situația economică și de angajamentele României față de Comisia Europeană.

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