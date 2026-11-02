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Pensii mai mari din 2027. Florin Manole anunță procentul luat în calcul de Guvern

Pensii mai mari din 2027

Pensii mai mari din 2027

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 nov. 2026, 23:57

Florin Manole susține că pensiile ar putea fi majorate cu 7,3% în 2027, potrivit calculelor preliminare. Ministrul spune că va solicita indexarea, însă decizia finală depinde de situația economică și de angajamentele României față de Comisia Europeană.

Pensionarii ar putea primi venituri mai mari începând din 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat procentul luat în calcul pentru următoarea indexare. Potrivit estimărilor preliminare, majorarea ar putea fi de 7,3%, însă oficialul avertizează că această valoare nu este definitivă și nu reprezintă o promisiune privind creșterea pensiilor.

Ministrul a explicat că procentul se bazează pe un calcul intermediar, care poate suferi modificări în funcție de evoluția indicatorilor economici. Cu toate acestea, Manole a precizat că va solicita majorarea pensiilor prin lege, atunci când va fi stabilit bugetul pentru anul viitor.

La zi, pe calculul ăsta intermediar, care nu-i final și nu vreau să sune ca o promisiune, cifrele pot evolua și în sus și în jos, cifra este de 7,3%. Trebuie să avem majorare și voi cere majorare la nivelul legii. Această decizie va ține și de angajamentele României cu Comisia Europeană, raportate la reducerea deficitului”

a declarat ministrul Muncii într-o emmisiune tv

Creșterea pensiilor depinde de deficit și de bugetul pentru 2027

Procentul de 7,3% nu este încă stabilit oficial, iar Guvernul va putea lua o decizie abia după ce va avea la dispoziție datele economice necesare pentru construirea bugetului de stat. Florin Manole a subliniat că nivelul cheltuielilor trebuie corelat cu informațiile centralizate de Ministerul Finanțelor și cu țintele asumate de România în relația cu instituțiile europene.

Reducerea deficitului bugetar reprezintă una dintre principalele constrângeri în stabilirea viitoarelor cheltuieli. Astfel, chiar dacă ministrul Muncii susține necesitatea indexării pensiilor, posibilitatea aplicării acesteia și procentul final vor depinde de spațiul bugetar disponibil.

O imagine mai clară asupra sumelor care vor putea fi alocate pentru pensii și asistență socială va exista în perioada pregătirii și adoptării bugetului pentru 2027.

Florin Manole exclude majorări salariale pentru demnitari în 2027

În aceeași intervenție, ministrul Muncii a vorbit și despre prioritățile Guvernului în privința cheltuielilor publice. Florin Manole a susținut că eventualele fonduri suplimentare trebuie orientate către categoriile vulnerabile și a precizat că majorarea veniturilor demnitarilor nu se află printre obiectivele Executivului pentru anul viitor.

Oficialul a explicat că orice creștere a cheltuielilor trebuie prevăzută în legea bugetului, alături de ceilalți indicatori economici relevanți. În acest context, el a exclus o actualizare a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică.

O certitudine înainte de legea bugetului, pentru că legea bugetului trebuie să conțină și această majorare de cheltuieli, la fel ca și alți indicatori macroeconomici relevanți. Nu este prioritatea Guvernului să crească salariile demnitarilor în 2027

a mai spus Florin Manole
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