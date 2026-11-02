Bani pentru porcii crescuți în gospodării. Senatul a aprobat proiectul care poate aduce un sprijin de 20 de euro

Crescătorii de porci ar putea primi câte 20 de euro pentru fiecare animal, dacă propunerea legislativă inițiată de Tanczos Barna va fi adoptată și de Camera Deputaților. Gospodăriile vor putea solicita bani pentru cel mult cinci porci, iar fermele comerciale mici, pentru maximum 50 de animale.
Crescătorii de porci din gospodării și fermele comerciale mici ar putea beneficia de un ajutor de 20 de euro pentru fiecare animal, în cadrul unui program destinat prevenirii răspândirii pestei porcine africane. Senatul a adoptat luni propunerea legislativă inițiată de senatorul UDMR Tanczos Barna, fost ministru interimar al Agriculturii.
Proiectul urmărește să îi ajute pe crescători să respecte cerințele de biosecuritate, să își protejeze animalele și să reducă riscul apariției și transmiterii bolii. Inițiativa legislativă a fost aprobată de Senat, însă trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este forul decizional.
Tanczos Barna a anunțat adoptarea proiectului printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a prezentat valoarea ajutorului și categoriile de beneficiari.
„20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie! Senatul a adoptat astăzi propunerea legislativă pe care am iniţiat-o pentru a sprijini gospodăriile şi fermele comerciale mici în prevenirea răspândirii pestei porcine africane. Sprijinul le-ar ajuta să respecte regulile de biosecuritate, să-şi crească animalele în condiţii mai sigure şi să îşi protejeze munca”, anunţă Tanczos Barna pe Facebook.
Câți bani pot primi gospodăriile și fermele mici
Potrivit proiectului, sprijinul financiar este stabilit la 20 de euro pentru fiecare porc deținut. Numărul animalelor pentru care poate fi solicitat ajutorul diferă în funcție de tipul exploatației.
Astfel, persoanele care cresc porci în gospodărie vor putea cere finanțare pentru cel mult cinci animale. În cazul exploatațiilor de porcine înregistrate sanitar-veterinar, limita propusă este de 50 de porci.
Pentru a beneficia de bani, crescătorii vor trebui să îndeplinească mai multe condiții. Animalele și exploatația trebuie să fie înregistrate, iar normele de biosecuritate trebuie respectate. Îndeplinirea acestor cerințe va fi verificată și confirmată de un medic veterinar, potrivit explicațiilor oferite de inițiatorul proiectului.
Camera Deputaților trebuie să voteze proiectul, iar Guvernul să asigure finanțarea
După adoptarea în Senat, propunerea legislativă va ajunge la Camera Deputaților, unde va avea loc votul decisiv. Tanczos Barna le-a mulțumit senatorilor care au susținut inițiativa și a cerut ca următoarea etapă parlamentară să fie parcursă cât mai repede.
Fostul ministru al Agriculturii a precizat că, după adoptarea proiectului de către Camera Deputaților, Guvernul va trebui să prevadă fondurile necesare în bugetul pentru anul viitor, astfel încât ajutorul să poată ajunge la crescători.
„Le mulţumesc colegilor senatori pentru sprijin! Următorul pas este ca şi Camera Deputaţilor să adopte cât mai curând propunerea legislativă. În baza acesteia, Guvernul va trebui să asigure finanţarea în bugetul de anul viitor şi să pună sprijinul la dispoziţia crescătorilor”, menţionează fostul ministru al Agriculturii.