Bani pentru porcii crescuți în gospodării. Senatul a aprobat proiectul care poate aduce un sprijin de 20 de euro

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 20:09

Crescătorii de porci ar putea primi câte 20 de euro pentru fiecare animal, dacă propunerea legislativă inițiată de Tanczos Barna va fi adoptată și de Camera Deputaților. Gospodăriile vor putea solicita bani pentru cel mult cinci porci, iar fermele comerciale mici, pentru maximum 50 de animale.

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