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Toni Neacșu, despre erorile din calculul pensiilor și indexarea de anul viitor. Ce se întâmplă cu banii pierduți de pensionari

Toni Neacșu, despre erorile din calculul pensiilor și indexarea de anul viitor

Toni Neacșu, despre erorile din calculul pensiilor și indexarea de anul viitor

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat2 nov. 2026, 17:49
SursăRealitatea PLUS

Toni Neacșu atrage atenția asupra întârzierilor cu care statul ar putea restitui banii pensionarilor afectați de calculele greșite și critică amânarea repetată a obligațiilor prevăzute în lege.

Avocatul și fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Toni Neacșu, a vorbit la Realitatea PLUS despre responsabilitatea pentru erorile identificate de Curtea de Conturi în calculul pensiilor, dar și despre perspectiva indexării acestora în anul următor. Acesta a explicat cum ar trebui să procedeze statul pentru a corecta sumele plătite greșit și a criticat practica amânării unor obligații stabilite prin lege.

Erorile din calculul pensiilor și recuperarea banilor de către pensionari

Toni Neacșu a explicat că estimarea de 2,2 milioane de pensii afectate de erori a fost obținută prin extinderea rezultatelor unei verificări inițiale. Avocatul a atras atenția și asupra diferențelor dintre rapiditatea cu care statul recuperează sumele datorate și timpul în care pensionarii își pot primi banii pierduți.

În primul rând, aceste erori constatate de Curtea de Conturi, într-adevăr am studiat și eu acel raport. cifra finală, aceea de 2,2 milioane de pensii, la ea s-a ajuns printr-o simulare, să spunem așa, adică au verificat un anumit număr de pensii, după care au extins la alte pensii la care e posibil să fi existat aceleași erori.

Acum, răspunsul este foarte simplu. Se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în fiecare an, și anume atunci când statul va avea de recuperat bani, va găsi o modalitate să o facă foarte rapidă, în schimb ce pensionarii cărora li s-au calculat greșit, eronat pensiile, în sensul că li s-au plătit efectiv nominal pensii mai mici, ca întotdeauna, din păcate, îi vor recupera pe un timp mai lung.

Sigur, din fericire, în această situație nu va fi nevoie să se adreseze justiției, pentru că ar fi existat și această variantă. Statul va trebui să le dea. Una peste alta, există totuși un mecanism juridic care obligă statul ca, în situația în care constată că a calculat greșit anumite drepturi de pensie, să facă din oficiu aceste rectificări.

Rămâne de văzut cât de repede o va face, cât de prompt o va face, pentru că dacă cineva nu mai are răbdare în țara aceasta, că vreo categorie nu mai poate avea răbdare, inclusiv fizic, din păcate, sunt pensionarii noștri.

a declarat Toni Neacșu

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în anul următor

Referitor la majorarea pensiilor în anul următor, Toni Neacșu spune că este dificil de anticipat dacă indexarea va fi aplicată și în ce condiții. Avocatul atrage atenția că autoritățile au amânat în repetate rânduri respectarea unor obligații stabilite prin legislație.

Acuma, cu privire la ce se va întâmpla anul următor e greu de spus, cu privire la indexare. Cert e că, într-adevăr, statul român, an de an, nu-și îndeplinește obligațiile înscrise în legi. Și odată cu statul român, că știți, când zicem statul român pare așa ceva impersonal de fapt, adică nu e nimeni pe care să-l tragem la răspundere.

Nu. Sunt cei care câștigă alegerile, adică partidele care câștigă alegerile în România, clasa politică, respectiv cei care ajung în guvern. Pentru că, până la urmă, de acolo pleacă toate aceste decizii. An de an, legile care se adoptă în Parlamentul României nu sunt puse în practică. Se găsesc mereu motive pentru a se amâna.

a mai spus Toni Neacșu

Toni Neacșu speră să nu fie amânată din nou indexarea prin ordonanța trenuleț

Toni Neacșu a subliniat că respectarea legislației în vigoare trebuie să reprezinte o obligație pentru autorități și că prevederile adoptate de Parlament nu ar trebui amânate în mod repetat. Avocatul a insistat asupra necesității ca deciziile privind drepturile pensionarilor să respecte cadrul legal existent.

Să sperăm că vom scăpa de data aceasta de o nouă prorogare a obligației acesteia de indexare, care ar putea interveni prin ordonanța trenuleț de la sfârșitul anului. Cred totuși că presiunea socială, și nu numai presiunea socială, ci realitatea de zi cu zi, adică situația în care efectiv au ajuns pensionarii astăzi, să oblige clasa politică care acum conduce România să aplice această indexare.

Eu sper doar să fie cea prevăzută iarăși în lege. Sunt avocat, sunt jurist de formație. Pentru mine respectarea legilor în vigoare este principiul de la care plec. Este un lucru subînțeles. Dacă ai o lege, trebuie să o respecți. Dacă nu vrei să o respecți, atunci măcar modific-o, după o procedură. Sper să fie mai bine. Va exista o indexare, cu siguranță, respect, rămâne de văzut totuși care va fi plafonul la care se vor opri

a declarat Toni Neacșu
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