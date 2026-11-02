Toni Neacșu, despre erorile din calculul pensiilor și indexarea de anul viitor. Ce se întâmplă cu banii pierduți de pensionari

„În primul rând, aceste erori constatate de Curtea de Conturi, într-adevăr am studiat și eu acel raport. cifra finală, aceea de 2,2 milioane de pensii, la ea s-a ajuns printr-o simulare, să spunem așa, adică au verificat un anumit număr de pensii, după care au extins la alte pensii la care e posibil să fi existat aceleași erori.
Acum, răspunsul este foarte simplu. Se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în fiecare an, și anume atunci când statul va avea de recuperat bani, va găsi o modalitate să o facă foarte rapidă, în schimb ce pensionarii cărora li s-au calculat greșit, eronat pensiile, în sensul că li s-au plătit efectiv nominal pensii mai mici, ca întotdeauna, din păcate, îi vor recupera pe un timp mai lung.
Sigur, din fericire, în această situație nu va fi nevoie să se adreseze justiției, pentru că ar fi existat și această variantă. Statul va trebui să le dea. Una peste alta, există totuși un mecanism juridic care obligă statul ca, în situația în care constată că a calculat greșit anumite drepturi de pensie, să facă din oficiu aceste rectificări.
Rămâne de văzut cât de repede o va face, cât de prompt o va face, pentru că dacă cineva nu mai are răbdare în țara aceasta, că vreo categorie nu mai poate avea răbdare, inclusiv fizic, din păcate, sunt pensionarii noștri.”