O tânără din Iași a comandat lentile de pe Temu și a ajuns de urgență la spital. Medicii s-au luptat să-i salveze vederea
A comandat lentile de pe Temu cu 30 de lei și a ajuns de urgență la spital
Lentile de contact cumpărate de pe Temu cu doar 30 de lei au provocat o infecție gravă unei tinere din Iași. Medicii au descoperit două bacterii periculoase.
O pereche de lentile de contact cumpărată de pe internet pentru doar 30 de lei a transformat pregătirile pentru Halloween într-o experiență care putea avea urmări dramatice pentru o tânără de 20 de ani din Iași. Fata a ajuns în stare gravă la spital, după ce a purtat lentile colorate comandate de pe platforma Temu, iar medicii au constatat că o infecție severă îi punea în pericol vederea.
Tânăra își cumpărase lentilele pentru a-și schimba aspectul înaintea petrecerii de Halloween din weekend. Le-a aplicat miercuri, pentru a vedea cum îi stau, însă le-a îndepărtat după scurt timp. Problemele au apărut a doua zi, când vederea i-a fost grav afectată.
Două bacterii periculoase îi atacaseră corneea
Transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, pacienta a fost examinată de specialiștii Clinicii de Oftalmologie. Starea acesteia era extrem de gravă: abia mai putea distinge imaginile și nu reușea nici măcar să țină ochii deschiși din cauza infecției.
Investigațiile au scos la iveală prezența a două bacterii gram-negative, Acinetobacter și Klebsiella, cunoscute pentru agresivitatea lor. Acestea provocaseră deja leziuni la nivelul corneei și începuseră să distrugă stratul superficial al acesteia.
Medicii au luat în calcul inclusiv posibilitatea ca problemele să fi fost provocate nu doar de o infecție bacteriană, ci și de o reacție la substanțe toxice. Pentru a stabili cauza exactă, au solicitat imediat lentilele purtate de pacientă și le-au trimis la laboratorul de microbiologie pentru analize.
Prof. univ. dr. Camelia Bogdănici, șefa Clinicii de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, a relatat cazul luni, în declarațiile acordate presei, potrivit Agerpres.
„Pacienta vedea extrem de puţin. Nici măcar primul rând de la tabloul la care se verifică acuitatea vizuală, nu putea sta cu ochii deschişi, pentru că avea o infecţie foarte gravă. Ne-am pus problema dacă este o infecţie bacteriană a corneei sau este şi un element toxic. Am cerut imediat lentilele ca să le vedem şi să le cercetăm la analize la laboratorul de microbiologie (la rezultat - n.r.). Au ieşit bacterii gram negative care sunt extrem de severe - acinetobacter şi klebsiella", a declarat jurnaliştilor prof. univ. dr. Camelia Bogdănici.
Lentilele prezentau pete decolorate
Un alt detaliu care le-a atras atenția medicilor a fost aspectul produselor folosite de tânără. La examinarea lentilelor colorate au fost observate porțiuni decolorate, iar pacienta le-ar fi semnalat și ea înainte de a ajunge la spital.
Aceste modificări au reprezentat un element suplimentar în evaluarea situației, în condițiile în care medicii încercau să stabilească dacă infecția fusese favorizată și de compoziția sau calitatea lentilelor.
„În momentul în care ne-a arătat lentila de contact colorată am văzut zone decolorate. Pacienta spunea că la un moment a văzut pete decolorate pe lentila de contact", a mai declarat dr. Bogdănici.
Medicii au reușit să oprească infecția în trei zile
Intervenția rapidă a specialiștilor și administrarea tratamentului intensiv cu antibiotice au avut efect. Potrivit medicului, după trei zile de tratament, infecția a fost controlată, iar evoluția pacientei s-a îmbunătățit considerabil.
Tânăra și-a recăpătat vederea, însă corneea prezenta în continuare leziuni. Luni, la momentul declarațiilor făcute de șefa Clinicii de Oftalmologie, pacienta ajunsese să vadă sută la sută.
„Astăzi (luni - n.r.) pacienta vede sută la sută, dar încă are leziuni pe cornee", a declarat dr. Bogdănici.
Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu acest caz, medicii au avertizat că o întârziere de numai câteva ore în prezentarea la spital ar fi putut schimba radical evoluția pacientei. Riscul pierderii definitive a vederii era iminent, având în vedere gravitatea infecției și afectarea corneei.
Avertisment pentru cei care cumpără lentile de contact de pe internet
În urma acestui incident, medicul Camelia Bogdănici atrage atenția asupra riscurilor la care se expun persoanele care aleg să cumpere lentile de contact de pe platforme online nespecializate. Prețul foarte mic poate ridica semne de întrebare cu privire la calitatea produselor, iar cumpărătorii nu au garanția că acestea respectă cerințele de siguranță sau că nu conțin substanțe toxice.
Specialista recomandă ca lentilele să fie achiziționate din cabinete oftalmologice, farmacii sau unități de optică medicală, unde pacienții pot primi și indicațiile necesare pentru utilizarea și întreținerea lor corectă
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