Alertă pe Aeroportul Iași din cauza bruiajului GPS. 180 de pasageri, blocați aproape 24 de ore după ce avionul din Bergamo nu a putut ateriza

O cursă aeriană pe ruta Bergamo-Iași a întâmpinat probleme la aterizare din cauza interferențelor GPS care afectează navigația aeronavelor în zona aeroportului din Iași. Pilotul a renunțat la manevră după ce nu a putut identifica pista în condiții de siguranță, iar avionul a fost nevoit să se întoarcă în Italia. Aproximativ 180 de pasageri au fost afectați de incident și au ajuns la destinație cu o întârziere de peste 20 de ore, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS.
Incidentul s-a produs săptămâna trecută, când o aeronavă care efectua o cursă din Bergamo către Iași nu a reușit să aterizeze pe aeroportul din România.
În timpul apropierii de pistă, avionul a coborât până la aproximativ 1.500 de metri, însă pilotul a decis să întrerupă procedura de aterizare și să urce din nou, după ce nu a putut identifica pista din cauza problemelor de navigație provocate de bruiaj. Ulterior, aeronava ar fi fost deviată către Timișoara, după care s-a întors în Italia. Cei aproximativ 180 de pasageri au fost nevoiți să aștepte o altă cursă, reușind să ajungă la Iași abia a doua zi, după o întârziere de peste 20 de ore.
Călătoria s-a transformat astfel într-o experiență dificilă pentru pasageri, care au fost nevoiți să revină în Bergamo după ce aterizarea la Iași nu a mai fost posibilă în condiții de siguranță.
Bruiajele GPS de pe Aeroportul Iași, tot mai frecvente
Problemele de navigație care afectează aeronavele în zona Aeroportului Internațional Iași ar fi devenit tot mai dese, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Datele publice indică o creștere semnificativă a numărului de zile în care au fost înregistrate interferențe puternice. Astfel, zona aeroportului ar fi fost afectată de bruiaje în 86 de zile din ultimele 12 luni, comparativ cu doar 17 zile în anul precedent.
Situația ridică semne de întrebare în privința siguranței și regularității zborurilor, în condițiile în care interferențele GPS pot afecta sistemele de navigație utilizate de piloți în timpul apropierii de aeroport.
Care ar fi posibila sursă a interferențelor?
Surse din cadrul aeroportului, citate de Realitatea PLUS, susțin că interferențele ar fi provocate de echipamente militare aflate în regiune. Cu toate acestea, nu există deocamdată o confirmare privind originea exactă a semnalelor care produc bruiajul. Nu se știe dacă echipamentele respective aparțin Rusiei, Ucrainei sau altor structuri.
Incidentul de pe ruta Bergamo–Iași readuce în atenție efectele războiului din regiune asupra traficului aerian din România, în special în zonele apropiate de conflict, unde perturbarea semnalelor GPS poate complica desfășurarea zborurilor comerciale.