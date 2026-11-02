Alertă pe Aeroportul Iași din cauza bruiajului GPS. 180 de pasageri, blocați aproape 24 de ore după ce avionul din Bergamo nu a putut ateriza

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 08:30

O cursă aeriană pe ruta Bergamo-Iași a întâmpinat probleme la aterizare din cauza interferențelor GPS care afectează navigația aeronavelor în zona aeroportului din Iași. Pilotul a renunțat la manevră după ce nu a putut identifica pista în condiții de siguranță, iar avionul a fost nevoit să se întoarcă în Italia. Aproximativ 180 de pasageri au fost afectați de incident și au ajuns la destinație cu o întârziere de peste 20 de ore, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS.

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