Șofer Bolt, înjunghiat de un client în București după ce i-a cerut să plătească o cursă. Agresorul fusese eliberat recent din penitenciar

Un șofer de ride-sharing, cetățean sirian, a fost atacat cu un cuțit de unul dintre pasageri, în Sectorul 5 al Capitalei. Conflictul ar fi izbucnit după ce conducătorul auto i-a cerut clientului să achite cursa. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Atac cu cuțitul asupra unui șofer Bolt, în Sectorul 5
Un șofer Bolt a ajuns la spital după ce a fost atacat cu un cuțit de un client, în timpul unei curse desfășurate în Sectorul 5 al Capitalei. Victima, cetățean sirian, transporta doi pasageri, un bărbat și o femeie, însă situația a degenerat după ce unul dintre aceștia i-ar fi cerut să modifice destinația.
Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul se afla sub influența alcoolului și i-ar fi solicitat conducătorului auto să îi ducă la o casă de amanet. Odată ajunși la destinație, șoferul i-a cerut plata contravalorii cursei, moment în care între cei doi a izbucnit o ceartă.
Clientul l-ar fi insultat pe șofer, după care l-ar fi lovit cu un cuțit în zona brațului stâng.
Victima a fugit și a cerut ajutor la 112
După ce a fost rănit, conducătorul auto a reușit să scape de agresor și să alerteze autoritățile printr-un apel la numărul de urgență 112. Acesta a primit îngrijiri medicale, fiind transportat ulterior la spital.
Polițiștii au intervenit în urma sesizării și au demarat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs atacul.
Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile
Ancheta a scos la iveală și trecutul infracțional al suspectului. Bărbatul era recidivist și fusese eliberat din penitenciar cu aproximativ două luni înainte de incident, după ce executase o pedeapsă pentru furt calificat.
În urma procedurilor judiciare, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.