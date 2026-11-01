Șofer Bolt, înjunghiat de un client în București după ce i-a cerut să plătească o cursă. Agresorul fusese eliberat recent din penitenciar

Publicat 1 nov. 2026, 15:53 Sursă Realitatea PLUS

Un șofer de ride-sharing, cetățean sirian, a fost atacat cu un cuțit de unul dintre pasageri, în Sectorul 5 al Capitalei. Conflictul ar fi izbucnit după ce conducătorul auto i-a cerut clientului să achite cursa. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

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