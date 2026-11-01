Prețuri de groază la Castelul Bran de Halloween. Cu banii dați pe un bilet, alții trăiesc o săptămână

Castelul Bran a devenit un lux pentru turiști în weekendul de Halloween. Biletul a ajuns la 300 de lei de persoană, iar un vizitator a povestit că a plătit 600 de lei pentru el și soția sa. Reacțiile nu au întârziat să apară.
O ieșire de weekend la Castelul Bran s-a transformat într-o surpriză costisitoare pentru turiștii care au ales să viziteze celebrul obiectiv din România cu ocazia Halloweenului. Tariful de acces a fost ridicat la 300 de lei pentru fiecare persoană, o sumă care a stârnit nemulțumiri în rândul vizitatorilor și a generat numeroase comentarii critice în mediul online.
Printre cei care au reclamat prețul se numără Lucian Popa, fost concurent al unei emisiuni sportive. Acesta a povestit pe rețelele sociale experiența avută în weekend, după ce a mers la castel alături de soție și de fiul lor. Pentru accesul celor doi adulți, familia ar fi trebuit să scoată din buzunar nu mai puțin de 600 de lei, copilul beneficiind de intrare gratuită deoarece nu împlinise încă vârsta de cinci ani.
Explicația primită la intrare pentru tariful de 300 de lei
Vizita a avut loc sâmbătă, când Lucian Popa a mers împreună cu familia la Castelul Bran. Surprins de valoarea biletelor, acesta a cerut explicații reprezentanților obiectivului turistic, dorind să afle motivul pentru care accesul ajunsese să coste atât de mult.
Răspunsul primit a fost legat de pregătirile speciale pentru Halloween. Mai exact, turiștilor li s-a explicat că tariful majorat include și decorurile amenajate în incinta castelului cu ocazia acestei sărbători. Astfel, cei 300 de lei solicitați pentru fiecare adult acopereau și atmosfera tematică pregătită pentru eveniment.
Turiștii au reacționat dur după ce au aflat cât costă biletele la Castelul Bran
Postarea lui Lucian Popa a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre aceștia considerând că suma solicitată pentru o vizită este exagerată. Comentariile au comparat prețurile practicate la Bran cu alte destinații turistice și evenimente organizate în România sau în străinătate.
Unii internauți au dat exemplul Sighișoarei, unde accesul la evenimentele dedicate sărbătorii ar fi gratuit, iar programul se întinde pe parcursul a trei zile.
"Între timp, la Sighisoara este gratuit! Este mult mai interesant și durează 3 zile", a scris unul dintre aceștia.
Alți utilizatori au comparat tariful de la Castelul Bran cu prețurile biletelor pentru Disneyland Paris, susținând că, inclusiv în cazul unui parc de distracții de asemenea amploare, costurile sunt mai mici decât cele solicitate turiștilor în weekendul de Halloween.
"Disney Land Paris intre 60 si 100 euro în funcție de zi și nu poți cuprinde toate distracțiile parcului. La noi se merge pe jupuit turiștii la bilete și chinezării ordinare vândute ca suveniruri, suntem vai mama noastră", a scris altul.
Un alt comentariu a rezumat nemulțumirea vizitatorilor printr-o observație legată de felul în care ar putea fi folosiți cei 300 de lei pentru fiecare bilet.
„De acei bani îți iei ceva sau faci altceva util”, spus alt urmăritor.
Rămâne de văzut dacă tariful special de Halloween va fi păstrat
Majorarea prețului de intrare la Castelul Bran pentru perioada Halloweenului a provocat nemulțumiri în rândul celor care au considerat că decorurile tematice nu justifică un asemenea cost. Reprezentanții obiectivului turistic au invocat cheltuielile necesare pregătirii amenajărilor speciale, însă reacțiile din mediul online au readus în discuție raportul dintre prețul biletelor și experiența oferită vizitatorilor.
Deocamdată, rămâne de văzut dacă tariful majorat cu ocazia sărbătorii va fi aplicat și în anii următori sau dacă reacțiile turiștilor îi vor determina pe organizatori să își regândească politica de prețuri.