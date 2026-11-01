Prețuri de groază la Castelul Bran de Halloween. Cu banii dați pe un bilet, alții trăiesc o săptămână

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 15:40

Castelul Bran a devenit un lux pentru turiști în weekendul de Halloween. Biletul a ajuns la 300 de lei de persoană, iar un vizitator a povestit că a plătit 600 de lei pentru el și soția sa. Reacțiile nu au întârziat să apară.

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