Au inventat un incident cu trei jandarmi, iar internetul a preluat povestea. MAI avertizează asupra unui fenomen periculos

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 16:10

O presupusă știre despre un incident din comuna Soveja, în care ar fi fost implicați un tânăr și trei jandarmi, s-a răspândit pe rețelele sociale. Ministerul Afacerilor Interne avertizează că totul a pornit de la o glumă publicată de pe un profil fals, iar distribuirea unor astfel de informații poate atrage consecințe juridice.

Distribuie articolul