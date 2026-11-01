Au inventat un incident cu trei jandarmi, iar internetul a preluat povestea. MAI avertizează asupra unui fenomen periculos

O presupusă știre despre un incident din comuna Soveja, în care ar fi fost implicați un tânăr și trei jandarmi, s-a răspândit pe rețelele sociale. Ministerul Afacerilor Interne avertizează că totul a pornit de la o glumă publicată de pe un profil fals, iar distribuirea unor astfel de informații poate atrage consecințe juridice.
O postare aparent banală, pornită dintr-o glumă între prieteni, a ajuns să fie distribuită pe rețelele sociale sub forma unei presupuse știri. Cazul a atras atenția Ministerului Afacerilor Interne, care avertizează asupra pericolului reprezentat de dezinformarea pe rețelele sociale și de preluarea unor informații neverificate.
Mesajul apărut în mediul online prezenta un presupus incident petrecut în comuna Soveja, în care ar fi fost implicați un tânăr și trei jandarmi. Pentru a-i conferi credibilitate, postarea fusese atribuită în mod fals unui trust media, lăsând impresia că informația provenea dintr-o sursă jurnalistică.
Verificările efectuate de jandarmi au scos însă la iveală o cu totul altă situație. Conținutul nu provenea de la publicația căreia îi fusese atribuit, ci fusese distribuit de pe un profil fals. Mai mult, mesajul fusese conceput inițial ca o glumă între prieteni, fără ca ulterior să mai fie respectat contextul în care apăruse.
Jandarmeria Română avertizează asupra consecințelor distribuirii informațiilor false
După ce a verificat situația, Jandarmeria Română a transmis un avertisment public, explicând cum o postare aparent inofensivă poate ajunge să fie confundată cu o informație reală și să contribuie la răspândirea dezinformării.
Autoritățile au precizat că materialul a fost șters ulterior, însă au atras atenția că simpla distribuire a unor asemenea mesaje nu trebuie tratată cu superficialitate. În funcție de împrejurări, răspândirea informațiilor false poate avea consecințe juridice.
Reprezentanții Jandarmeriei au explicat întregul caz într-un mesaj publicat pe rețelele sociale:
"ATENȚIE! De la o glumă la dezinformare este doar un click! O postare apărută recent pe o rețea de socializare prezenta o presupusă știre despre un incident petrecut în comuna Soveja, în care ar fi fost implicați un tânăr și trei jandarmi. Materialul era atribuit în mod fals unui cunoscut trust media.
În urma verificărilor, jandarmii au stabilit că postarea provenea de la un profil fals și reprezenta o glumă între prieteni. Ulterior, aceasta a fost ștearsă. Reamintim că distribuirea unor astfel de mesaje poate avea consecințe juridice, în funcție de circumstanțe.
Înainte de a distribui, verificați! Informați-vă din surse credibile și nu contribuiți la răspândirea dezinformării!", arată Jandarmeria Română.
MAI atrage atenția asupra știrilor false distribuite pe rețelele sociale
Cazul din Soveja readuce în atenție riscurile pe care le presupune distribuirea rapidă a unor informații neverificate.
Ministerul Afacerilor Interne le recomandă utilizatorilor să verifice proveniența mesajelor înainte de a le distribui și să consulte surse credibile atunci când întâlnesc informații despre presupuse incidente sau evenimente. Autoritățile subliniază că un simplu click poate contribui la transformarea unei glume într-un mesaj de dezinformare cu efecte mult mai ample.