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Iarnă în toată regula la munte. Drumarii au acționat toată noaptea cu utilaje de deszăpezire, după ninsorile viscolite

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat1 nov. 2026, 08:21
Actualizat1 nov. 2026, 08:23
SursăRealitatea PLUS

Iarna a pus stăpânire pe zonele montane, unde ninsorile abundente și viscolul au adus temperaturi negative și au îngreunat circulația rutieră. Pe Transalpina, mai mulți șoferi au rămas blocați, iar șoseaua a fost închisă oficial pentru toate categoriile de vehicule. Drumarii intervin și la această oră cu utilaje și material antiderapant, în timp ce, în Munții Bucegi, toate traseele montane au fost închise de Salvamont Prahova.

Drumarii au acționat toată noaptea pe șoselele montane

Ninsorile puternice și temperaturile scăzute au creat probleme pe Transalpina, unde stratul consistent de zăpadă a făcut imposibilă circulația în siguranță, motiv pentru care autoritățile au decis închiderea drumului pentru toate tipurile de vehicule.

Drumarii au acționat pe parcursul întregii nopți pe șoselele montane, unde au împrăștiat material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului și pentru a menține circulația în condiții de siguranță. Intervențiile continuă și în cursul acestei zile.

Toate traseele montane de altitudine din Prahova, închise din cauza vremii

Probleme sunt și în Munții Bucegi, unde Salvamont Prahova a anunțat închiderea tuturor traseelor montane. Turiștii sunt sfătuiți să evite drumețiile la altitudine, să nu se aventureze pe traseele închise și să se informeze înainte de orice deplasare. Lista traseelor închise poate fi consultată pe site-ul oficial al Salvamont Prahova.

Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti. Salvamont Prahova declară închise toate traseele turistice montane de altitudine, în contextul condiţiilor actuale şi al evoluţiei prognozate a vremii

a anunțat Salvamont Prahova.

Între timp, în județul Alba, zăpada a transformat peisajul într-unul autentic de iarnă, iar stratul depus deschide sezonul de schi.

Șoferii care se deplasează în zonele montane sunt sfătuiți să verifice starea drumurilor și să nu plece la drum fără anvelope de iarnă.

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