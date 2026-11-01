Iarnă în toată regula la munte. Drumarii au acționat toată noaptea cu utilaje de deszăpezire, după ninsorile viscolite

Publicat 1 nov. 2026, 08:21 Actualizat 1 nov. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Iarna a pus stăpânire pe zonele montane, unde ninsorile abundente și viscolul au adus temperaturi negative și au îngreunat circulația rutieră. Pe Transalpina, mai mulți șoferi au rămas blocați, iar șoseaua a fost închisă oficial pentru toate categoriile de vehicule. Drumarii intervin și la această oră cu utilaje și material antiderapant, în timp ce, în Munții Bucegi, toate traseele montane au fost închise de Salvamont Prahova.

Distribuie articolul