Porcul de Crăciun se rezervă încă din toamnă. Cât a ajuns să coste un animal și cum au găsit românii soluția să-l cumpere în rate

Cu două luni înainte de sărbători, românii au început deja să se pregătească pentru masa de Crăciun. În Dolj, crescătorii au liste de rezervări, iar în Bihor cumpărătorii achită porcul în tranșe, pentru a-și permite carnea necesară de sărbători.
Pregătirile pentru Crăciun au început deja, iar românii își calculează din timp bugetul pentru masa de sărbători. Porcul de Crăciun este rezervat încă din toamnă în unele zone ale țării, însă prețurile îi determină pe tot mai mulți cumpărători să caute variante mai accesibile. În Dolj, oamenii își asigură din timp animalele pentru sărbători, în timp ce în Bihor carnea se cumpără inclusiv în rate.
Cât costă porcul de Crăciun în acest an
În Dolj, rezervările au început cu mult înainte de luna decembrie. Un animal de aproximativ 20 de kilograme ajunge la circa 1.800 de lei, iar fermierii au coborât prețurile cu 2-3 lei pe kilogram față de anul trecut.
Reducerea este pusă pe seama concurenței cărnii de import, comercializată la prețuri mai mici și care exercită presiune asupra producătorilor români. Chiar și în aceste condiții, costul unui porc întreg reprezintă o cheltuială importantă pentru multe familii.
Românii cumpără jumătăți sau sferturi de porc. În Bihor, plata se face în rate
Bugetele limitate îi determină pe cumpărători să renunțe la achiziționarea unui animal întreg. Unii aleg doar jumătate de porc, în timp ce alții se limitează la un sfert, în funcție de posibilitățile financiare și de cantitatea de carne de care au nevoie.
În Bihor, crescătorii au găsit și o altă variantă pentru clienții care nu pot achita întreaga sumă dintr-o singură tranșă. Cumpărătorii plătesc un avans încă din primăvară, iar diferența este achitată treptat, până la apropierea sărbătorilor de iarnă.
Carnea de import pune presiune pe producătorii români
Diferențele de preț dintre produsele din import și cele autohtone influențează alegerile consumatorilor. În supermarketuri, cotletul de porc provenit din Spania se vinde cu aproximativ 18 lei kilogramul, în timp ce crescătorii locali încearcă să își mențină clienții prin ajustarea tarifelor.
România importă zilnic sute de tone de carne de porc, iar oferta din afara țării continuă să exercite presiune asupra pieței interne.
Recomandarea autorităților pentru cei care cumpără carne direct de la crescători
Autoritățile le recomandă românilor să nu sară peste verificarea cărnii cumpărate direct de la crescători. Testarea pentru depistarea trichinelozei este necesară înainte ca aceasta să fie consumată, pentru a evita riscurile asociate acestei boli.
Verificarea este importantă mai ales în cazul cărnii provenite din gospodării sau achiziționate direct de la producători, indiferent de cantitatea cumpărată pentru masa de Crăciun.