Porcul de Crăciun se rezervă încă din toamnă. Cât a ajuns să coste un animal și cum au găsit românii soluția să-l cumpere în rate

Publicat 31 oct. 2026, 16:53 Sursă Realitatea PLUS

Cu două luni înainte de sărbători, românii au început deja să se pregătească pentru masa de Crăciun. În Dolj, crescătorii au liste de rezervări, iar în Bihor cumpărătorii achită porcul în tranșe, pentru a-și permite carnea necesară de sărbători.

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