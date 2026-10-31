Andreea Marin și tânăra generație, la cuțite, după declarațiile conform cărora tinerii au prea mute pretenții la job
Andreea Marin și tânăra generație, la cuțite
Afirmațiile Andreei Marin despre candidații care întreabă de salariu, telefon și calculator încă de la primul interviu au stârnit controverse. Tinerii au criticat-o, iar Dan Negru a intervenit în dezbaterea despre munca neplătită. Ulterior, vedeta a revenit cu explicații și a spus că mesajul său a fost înțeles greșit.
Andreea Marin a ajuns în centrul unei controverse după ce a vorbit despre așteptările tinerilor care se prezintă la interviurile de angajare. Vedeta a criticat candidații care vor să afle încă de la prima întâlnire ce telefon și ce calculator vor primi, deși, în opinia sa, nu au încă experiența necesară. Ea și-a amintit că, la începutul carierei, a acceptat să lucreze gratuit luni întregi pentru a învăța meserie. Declarațiile au provocat reacții puternice în mediul online și au atras inclusiv intervenția lui Dan Negru.
Declarațiile Andreei Marin care au stârnit nemulțumirea tinerilor
Momentul controversat a avut loc în cadrul emisiunii „Permis de Antreprenor”, la o conferință de business dedicată antreprenorilor și managerilor. Andreea Marin a vorbit despre candidații care pun întrebări legate de beneficiile oferite de angajator încă de la prima întâlnire, înainte să demonstreze ce pot face la locul de muncă.
Vedeta a comparat aceste așteptări cu propria experiență profesională, amintind că, la începutul carierei, a muncit mai multe luni fără să fie plătită.
„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic. Deci iertați-mi franchețea, dar eu știu cum am lucrat gratuit la început, luni de zile și mi s-a spus de la început: „O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul”, a declarat Andreea Marin.
Declarațiile Andreei Marin, de la 25:40
Fragmentul a fost distribuit pe TikTok și a devenit viral. Numeroși tineri au criticat perspectiva vedetei, susținând că întrebările despre salariu și condițiile de muncă sunt firești la un interviu și nu ar trebui considerate pretenții exagerate. Totodată, aceștia au atras atenția că lipsa experienței nu justifică munca fără remunerație.
Unul dintre comentariile apărute în mediul online a sintetizat nemulțumirea unei părți dintre utilizatori:
„Si eu sunt satul de angajatorii care se ofenseaza cand sunt intrebati de salariu. De parca munca de la job e rasplata cu care iti platesc chiria, mancarea sau altele necesare supravietuirii”, a spus tânărul.
Dan Negru refuză să prezinte munca neplătită drept o lecție de succes
Controversa a fost comentată și de Dan Negru. Prezentatorul a povestit că a refuzat o invitație de a le vorbi tinerilor despre începuturile sale în televiziune, perioadă în care a muncit fără să primească bani.
Acesta a explicat că nu dorește să le transmită celor aflați la început de drum că trebuie să accepte aceleași condiții pentru a reuși în carieră. În opinia sa, munca gratuită cerută în numele profitului, în condițiile actuale, reprezintă o formă de exploatare.
Mesajul său a fost rezumat chiar prin ideea că nu vrea să le vândă tinerilor exploatarea drept lecție de succes.
„Îmi pun generația mea în cap!
Și corporațiile.
Am primit o ofertă să le povestesc puștilor cum am început eu în televiziune, muncind gratis. Și să-i sfătuiesc să facă la fel.
Am refuzat! Nu vreau să le vând copiilor exploatarea drept lecție de succes. Așa că NU munciți gratis!
Eu am făcut-o cândva, dar într-o vreme în care șefii erau făcuți din alt aluat. Șefii de azi au un singur gând : profitul”, a scris Dan Negru în postarea sa.
Andreea Marin spune că mesajul său a fost răstălmăcit
După valul de reacții, fosta prezentatoare TV a revenit pe rețelele sociale cu explicații. Andreea Marin susține că afirmațiile sale au fost scoase din context și că un fragment de câteva secunde dintr-o discuție mai amplă nu poate reda întregul mesaj transmis.
Vedeta le-a reproșat celor care au criticat-o că și-au format o opinie fără să se informeze asupra întregului context.
„Iată o lecție demnă de studiat în manualele de jurnalism, dar și una despre cât de ușor poate fi răstălmăcit un mesaj atunci când doar câteva secunde dintr-o discuție ajung să fie prezentate drept întregul adevăr.
Lucrurile sunt, în esență, simple: atunci când judecăm un om, o afirmație sau o situație, avem responsabilitatea de a ne informa corect și complet”, a transmis Andreea Marin.
Ce spune vedeta despre perioada în care a muncit fără să fie plătită
Andreea Marin a ținut să precizeze că experiența de la începutul carierei a fost o alegere personală și că nu susține obligarea angajaților să muncească fără remunerație. Ea a explicat că a acceptat să lucreze gratuit pentru a avea ocazia să învețe de la un profesionist recunoscut la nivel internațional.
Vedeta a subliniat că nu ar fi făcut același lucru în orice împrejurare și că nu a cerut nimănui să accepte munca neplătită. Astfel, Andreea Marin respinge interpretarea potrivit căreia le-ar recomanda tinerilor să renunțe la plata muncii lor pentru a obține experiență profesională.
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