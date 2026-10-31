Andreea Marin și tânăra generație, la cuțite, după declarațiile conform cărora tinerii au prea mute pretenții la job

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 16:33

Afirmațiile Andreei Marin despre candidații care întreabă de salariu, telefon și calculator încă de la primul interviu au stârnit controverse. Tinerii au criticat-o, iar Dan Negru a intervenit în dezbaterea despre munca neplătită. Ulterior, vedeta a revenit cu explicații și a spus că mesajul său a fost înțeles greșit.

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