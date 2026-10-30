Tradiții și superstiții de Halloween 2026. De ce este bine să lași o lumină aprinsă în casă în noaptea de 31 octombrie

Halloweenul este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie și este însoțit de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții transmise de-a lungul generațiilor. Dincolo de costumele înfricoșătoare, dovlecii sculptați și petrecerile tematice, această noapte are o semnificație aparte în vechile credințe populare. Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că este bine să lași o lumină aprinsă în locuință până dimineața, pentru a ține la distanță spiritele rele și energiile negative.
De ce este recomandat să lași lumina aprinsă în casă de Halloween
Obiceiul își are originile în vechile tradiții celtice, potrivit cărora noaptea de 31 octombrie marchează un moment simbolic în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devine mai subțire.
În această perioadă, oamenii credeau că sufletele celor plecați și spiritele pot reveni în lumea celor vii. Din acest motiv, erau respectate diferite ritualuri menite să protejeze locuințele și familiile.
Lumina avea un rol esențial în aceste credințe. Asociată cu siguranța, căldura și protecția, aceasta era considerată un mijloc prin care energiile negative și spiritele nedorite puteau fi ținute departe de casă.
Astfel, potrivit superstițiilor de Halloween, este bine să păstrezi o lumină aprinsă pe timpul nopții, pentru a proteja gospodăria și pentru a atrage liniștea și armonia în familie.
Alte tradiții păstrate în noaptea de Halloween
Una dintre cele mai cunoscute imagini asociate acestei sărbători este dovleacul sculptat, în care se introduce o lumânare sau o sursă de lumină.
Obiceiul este legat de legenda irlandeză a lui Jack-o'-lantern. Potrivit poveștii, Jack ar fi fost condamnat să rătăcească între lumi, având asupra sa un felinar improvizat. În timp, oamenii au început să sculpteze dovleci cu fețe înfricoșătoare și să îi lumineze în interior, transformându-i într-un simbol al Halloweenului.
Un alt obicei întâlnit în această perioadă este aprinderea lumânărilor în memoria persoanelor decedate. Gestul are rol comemorativ și este asociat cu respectul față de cei care nu mai sunt printre noi.
Costumele înfricoșătoare reprezintă, de asemenea, o tradiție veche. În trecut, oamenii se deghizau în personaje înspăimântătoare pentru a nu fi recunoscuți de spiritele despre care credeau că umblă în noaptea de Halloween. Astăzi, obiceiul a devenit mai ales o ocazie de distracție, iar costumele sunt alese în funcție de imaginația fiecăruia.
Superstiții de Halloween. Ce lucruri ar trebui să eviți în noaptea de 31 octombrie
Sărbătoarea este însoțită și de numeroase credințe populare legate de ghinion, protecție și apariții misterioase. Chiar dacă nu au o bază științifică, acestea continuă să stârnească interes și să fie transmise din generație în generație.
Printre cele mai cunoscute superstiții se numără:
- Pisica neagră: întâlnirea cu o pisică neagră în noaptea de Halloween este considerată de unii un semn de ghinion. Credința are legătură cu vechile asocieri dintre aceste animale și vrăjitorie.
- Oglinda la miezul nopții: potrivit unei superstiții, nu este bine să te privești în oglindă exact la miezul nopții, deoarece s-ar putea să atragi energii negative sau să ai parte de experiențe neplăcute.
- Umbrele misterioase: o altă credință populară spune că nu ar trebui să întorci spatele unei umbre care apare în mod neobișnuit în timpul nopții.
- Lumina din locuință: păstrarea unei lumini aprinse este considerată un gest de protecție împotriva spiritelor și a ghinionului.
- Dovleacul luminat: așezarea unui dovleac sculptat și iluminat la intrarea în casă ar avea rolul simbolic de a îndepărta spiritele nedorite.
Halloweenul rămâne una dintre cele mai cunoscute sărbători de toamnă, în care elementele de divertisment se împletesc cu tradiții și credințe străvechi. Deși multe dintre superstițiile asociate acestei nopți nu au o explicație demonstrată, ele continuă să păstreze farmecul misterios al sărbătorii de 31 octombrie.