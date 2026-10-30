Tradiții și superstiții de Halloween 2026. De ce este bine să lași o lumină aprinsă în casă în noaptea de 31 octombrie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 23:20

Halloweenul este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie și este însoțit de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții transmise de-a lungul generațiilor. Dincolo de costumele înfricoșătoare, dovlecii sculptați și petrecerile tematice, această noapte are o semnificație aparte în vechile credințe populare. Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că este bine să lași o lumină aprinsă în locuință până dimineața, pentru a ține la distanță spiritele rele și energiile negative.

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