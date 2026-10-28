Halloween 2026: pe ce dată e, cum se scrie corect și de unde vine sărbătoarea
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Halloween 2026 se apropie, iar petrecerile tematice, costumele și decorațiunile înfricoșătoare revin în centrul atenției la final de octombrie. În România, Halloween a devenit popular prin evenimentele organizate în școli, cluburi și localuri, dar și prin filme și cultura pop.
Pe ce dată e Halloween în 2026
Halloween se sărbătorește sâmbătă, pe 31 octombrie. Data rămâne aceeași în fiecare an, numai ziua săptămânii se schimbă. În 2026, faptul că sărbătoarea cade sâmbăta le oferă multora ocazia să participe la petreceri tematice sau să organizeze activități alături de familie și prieteni.
Halloween nu este o sărbătoare legală în România. În schimb, pentru mulți copii și tineri, este un prilej de distracție, deghizări și activități inspirate din povești cu fantome, vrăjitoare, vampiri și monștri.
Cum se scrie corect: Halloween
Forma corectă este Halloween, cu litera inițială mare atunci când numele sărbătorii este folosit ca denumire proprie. Cuvântul are doi de „i” și se termină în „een”. Variantele scrise greșit, precum „Haloween” sau „Hallowen”, nu respectă forma corectă.
Denumirea provine din expresia engleză „All Hallows’s Eve”, care înseamnă „ajunul Zilei Tuturor Sfinților”. De-a lungul timpului, expresia s-a scurtat și a ajuns la forma pe care o folosim astăzi.
În română, numele este păstrat de regulă în forma sa din engleză, fără traducere.
De unde vine Halloween
Originile Halloween sunt legate de festivalul celtic Samhain, asociat cu sfârșitul sezonului de recoltă și începutul iernii. În comunitățile celtice din Irlanda și Scoția, această perioadă era însoțită de ritualuri și credințe despre lumea spiritelor.
De-a lungul secolelor, obiceiurile locale s-au împletit cu tradițiile creștine din jurul Zilei Tuturor Sfinților, celebrată pe 1 noiembrie în calendarul occidental.
Ulterior, sărbătoarea a căpătat forma modernă în America de Nord, unde s-au răspândit petrecerile costumate, sculptarea dovlecilor și obiceiul copiilor de a merge din casă în casă pentru a cere dulciuri, cunoscut sub expresia de „trick-or-treat”.
Dovleacul sculptat, luminat din interior, a devenit simbolul cel mai cunoscut al sărbătorii. Alături de el, decorurile includ pânze de păianjen artificiale, fantome, scheleți, lilieci și lumini colorate în culori precum portocaliu și negru.
Halloween în România
În România, sărbătoarea de Halloween este preluată din cultura occidentală, fără statut de sărbătoare legală. În fiecare an, școlile, centrele comerciale, localurile și organizatorii de evenimente pot pregăti petreceri tematice, concursuri de costume și de sculptat dovleci, și alte activități pentru copii.
Transilvania atrage atenția, cel mai mult, în această perioadă datorită asocierii sale cu legenda lui Dracula și cu Castelul Bran. În unele zone sunt organizate evenimente și tururi cu tematică de groază, care valorifică interesul turiștilor pentru poveștile cu vampiri.
Halloween nu trebuie confundat cu tradițiile românești de pomenire a morților. În anumite regiuni, începutul lunii noiembrie este asociat cu vizitele la cimitir și aprinderea lumânărilor, obiceiuri care au propriul context religios și cultural.
Idei de costume
În contextul acestei sărbători, te poți costuma în unul dintre personajele tale preferate. Totuși, un costum de Halloween nu trebuie sa fie complicat sau costisitor. Cu câteva accesorii și haine pe care le ai deja, poți crea o ținută potrivită pentru o petrecere sau pentru o activitate organizată la școală.
Iată câteva idei:
Vrăjitoare/vrăjitor: haine negre, o pălărie ascuțită și machiaj în tonuri închise
Vampir: cămașă albă, pelerină neagră și machiaj palid
Schelet: haine negre decorate cu forme albe care să imite oasele
Fantoma clasică: un costum alb simplu
Personaj din filme sau desene animate: o variantă potrivită pentru cei care preferă costumele amuzante în locul celor înfricoșătoare
Pisică neagră: haine negre, urechi de pisică și un machiaj discret
Dovleac: haine portocalii și accesorii verzi, ușor de realizat acasă
Zombie: un machiaj cu nuanțe de verde și câteva piese vestimentare vechi, de culori închise
Clovn înfricoșător: haine colorate, perucă și machiaj dramatic
Mumie: haine de culori deschise, acoperite de fâșii de material sau bandaje
Pirat: bandană sau pălărie, cizme și alte accesorii specifice poveștilor cu pirați
Cavaler medieval - pelerină și scut confecționat din carton
Personaj dintr-un joc video - haine și accesorii potrivite
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