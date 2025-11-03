În locul clasicelor măști și peruci, bărbatul a decis să se „îmbrace” într-o factură de gaz uriașă. A imprimat detaliile unei facturi autentice, completă cu sume, tarife și coduri de client, apoi a pornit pe străzi. Reacțiile n-au întârziat: trecătorii au râs, s-au speriat și au scos telefoanele pentru a-l filma, declarând că „ăsta e cel mai înfiorător costum pe care l-am văzut”.

Pe oriunde trecea, oamenii au izbucnit în râs, au aplaudat și i-au cerut să facă poze cu el. „Mor, e factura de la gaz”, comentează o trecătoare. La un moment dat, „factura” ambulantă se întâlnește cu un tânăr costumat în „moartea”. „Care e mai înfricoșător, al meu sau al tău?”, îl întreabă personajul costumat în factură, la care bărbatul îi răspunde: „Bă, moartea te scapă de o grijă, dar factura e lună de lună”.

Costumul inspirat din realitatea cotidiană a devenit rapid vedetă pe rețelele sociale. Fotografiile și clipurile cu bărbatul deghizat în „factura de gaz” s-au răspândit cu viteza luminii, iar comentariile au curs fără oprire.

Într-o mare de costume sofisticate, ideea simplă, dar extrem de sugestivă, a clujeanului a demonstrat că uneori cele mai „înfiorătoare” lucruri nu vin din filme, ci din viața de zi cu zi.

