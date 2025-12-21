Potrivit ISU Hunedoara, cele două autoturisme implicate în accident s-au ciocnit frontal cu o violență extremă, în fiecare dintre acestea aflându-se doar conducătorul auto. Echipajele de pompieri din Detașamentul Hunedoara, sosite rapid la fața locului, au constatat că unul dintre conducători auto nu prezenta semne vitale și a fost declarat decedat pe loc.

Celălalt șofer, care a suferit leziuni grave, a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și transportat de urgență la spitalul din Hunedoara pentru îngrijiri medicale specializate.

Circulația rutieră a fost blocată complet pe ambele sensuri, pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști.

În acest caz, Poliția Rutierăa deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte și cauzele producerii accidentului.