”Când să-l laud şi eu pe Nicuşor Dan (şi am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”, a scris Adrian Toni Neacşu pe Facebook.

Fostul membru CSM consideră că ”chiar astăzi preşedintele CSM are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii”.

”CSM este autoritate constituţională, parte a autorităţii judecătoreşti, garantul independenţei justiţiei şi total independent faţă de amestecul puterii executive”, mai afirmă Toni Neacşu.