Imaginile furnizate de sindicatul Europol confirmă faptul că drona descoperită duminică în județul Argeș este un dispozitiv de mari dimensiuni, echipat cu un mecanism artizanal montat pe structură și o parașută de recuperare atașată.

Deși ipoteza unei legături cu teatrul de operațiuni din Ucraina este luată în calcul, autoritățile nu au confirmat încă originea aparatului, însă au stabilit cu certitudine că acesta nu aparține forțelor aliate care activează în baza NATO din proximitate.

Dispozitivul, a cărui proveniență rămâne momentan neidentificată, a fost localizat într-o zonă muntoasă, la altitudine mare, în pădurile satului Voinești, de către un grup de vânători care au alertat imediat numărul de urgență 112.

În prezent, echipajele de poliție au instituit un cordon de siguranță pentru a restricționa circulația în perimetrul respectiv, asigurând zona până la intervenția specialiștilor din cadrul Serviciului Român de Informații și ai Ministerului Apărării Naționale.

Echipele tehnice urmează să preia resturile aparatului pentru a analiza componentele electronice și natura dispozitivului artizanal, în încercarea de a stabili traiectoria de zbor și misiunea acestuia în spațiul aerian românesc.