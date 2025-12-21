Cele mai recente date prezentate de Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, indică o evoluție divergentă în sistemul bancar românesc. În timp ce persoanele fizice par să își gestioneze mai bine datoriile, sectorul companiilor nefinanciare dă semne de vulnerabilitate, volumul creditelor neperformante în acest segment crescând accelerat.

Externalizările și creditele scoase în afara bilanțului

Piața recuperării creanțelor a fost extrem de activă în 2025. Până în luna septembrie, volumul creditelor neperformante externalizate (vândute către firme de colectare) a atins 351,6 milioane lei, depășind deja pragul de 231,8 milioane lei înregistrat pe tot parcursul anului 2024.

În paralel, nivelul creditelor de tip write-off (scoase definitiv din bilanțul băncilor) a rămas stabil, fluctuând în jurul valorii de 15,8 – 16 miliarde lei, ceea ce arată o politică constantă de curățare a portofoliilor bancare.

Mai puțini debitori, persoane fizice, cu restanțe

Segmentul populației dă dovadă de o reziliență neașteptată. Numărul debitorilor unici cu credite neperformante a scăzut semnificativ, de la 158.600 în septembrie 2024, la 126.800 un an mai târziu. La credite de consum s-a înregistrat o îmbunătățire vizibilă; numărul restanțierilor a scăzut de la aproape 200.000 la 158.000, iar volumul total al neperformantelor a coborât la 3,8 miliarde lei. La credite ipotecare situația este stabilă, cu o ușoară scădere a numărului de credite cu probleme (de la 11.300 la 10.800), deși volumul valoric a crescut marginal, atingând 1,76 miliarde lei.

Semnale de alarmă la inatituțiile nefinanciare

Spre deosebire de populație, mediul de afaceri se confruntă cu o deteriorare rapidă a capacității de plată. Numărul companiilor cu credite neperformante a crescut de la 8.700 la 11.200 într-un singur an.

Impactul financiar este masiv: valoarea creditelor neperformante aferente firmelor a urcat la 10,9 miliarde lei în septembrie 2025, o creștere de peste 40% față de cele 7,7 miliarde lei raportate în septembrie 2024. Această evoluție sugerează că presiunile economice, de la costurile operaționale la scăderea consumului, afectează grav lichiditatea companiilor.

Rezumat comparativ septembrie 2024 - septembrie 2025

Indicator Septembrie 2024 Septembrie 2025 Tendință Debitori unici (Persoane fizice) 158.600 126.800 📉 Scădere Companii cu neperformante 8.700 11.200 📈 Creștere Valoare neperformante firme 7,7 mld. lei 10,9 mld. lei 📈 Creștere majoră Valoare neperformante consum 4,15 mld. lei 3,8 mld. lei 📉 Scădere

Concluzie: Datele BNR indică faptul că, în timp ce românii sunt mai prudenți cu bugetele personale, sectorul corporate resimte un blocaj financiar tot mai pronunțat, ceea ce ar putea pune presiune pe stabilitatea financiară dacă trendul de creștere a restanțelor la firme continuă.