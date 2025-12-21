Duminică de foc în Superligă. Cine joacă astăzi și la ce oră începe marele duel FCSB - Rapid

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Etapa a 21-a a Superligii programează duminică trei meciuri cruciale, având ca punct central derby-ul bucureștean dintre FCSB și Rapid. În paralel cu duelul de pe Arena Națională, miza punctelor este uriașă și în confruntările Hermannstadt – Petrolul Ploiești și U Cluj – Farul Constanța, într-o zi ce promite un spectacol total pentru fanii fotbalului intern.

Ziua de duminică în Superligă este marcată de trei confruntări decisive, fiecare având mize majore fie în zona de supraviețuire, fie în lupta pentru play-off sau titlu. Prima partidă debutează la ora 14:00, la Sibiu, unde Hermannstadt și Petrolul Ploiești se întâlnesc într-un duel direct pentru evitarea retrogradării. Ardelenii, aflați pe penultima poziție a clasamentului cu doar 12 puncte, au nevoie disperată de o victorie în fața ploieștenilor, care ocupă locul 13 cu 19 puncte.

Programul continuă la ora 16:30 cu partida dintre U Cluj și Farul Constanța, un meci crucial pentru configurația play-off-ului. Clujenii, aflați pe locul 8 cu 30 de puncte, se află la o distanță de doar o victorie de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc de play-off. De cealaltă parte, echipa lui Gheorghe Hagi, cu 27 de puncte, forțează o apropiere de zona superioară a clasamentului, sperând să rămână în cursa pentru primele șase locuri.

Derby-ul etapei este FCSB-Rapid, feroviarii fiind liderii Superligii

Punctul culminant al etapei are loc la București, de la ora 20:00, unde Arena Națională găzduiește derby-ul dintre FCSB și Rapid. Confruntarea găsește cele două echipe în posturi neașteptate: în timp ce formația lui Gigi Becali traversează un sezon modest, ocupând locul 9 cu 28 de puncte, Rapid se prezintă din postura de lider al campionatului, având un avans considerabil și un total de 39 de puncte.

Tabloul etapei a 21-a a fost deja conturat de rezultatele de vineri și sâmbătă, care au încins lupta pentru primele poziții. Runda a fost deschisă de CFR Cluj, care s-a impus la limită, 1-0, pe terenul celor de la FC Botoșani. Sâmbătă, Unirea Slobozia a câștigat cu 3-2 în deplasare la Metaloglobus, în timp ce Oțelul Galați și-a consolidat poziția a șasea după un 2-1 cu FC Argeș. Totodată, Dinamo București a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament, după ce a fost învinsă la Arad de UTA cu scorul de 2-0.