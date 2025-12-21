Ziua de duminică în Superligă este marcată de trei confruntări decisive, fiecare având mize majore fie în zona de supraviețuire, fie în lupta pentru play-off sau titlu. Prima partidă debutează la ora 14:00, la Sibiu, unde Hermannstadt și Petrolul Ploiești se întâlnesc într-un duel direct pentru evitarea retrogradării. Ardelenii, aflați pe penultima poziție a clasamentului cu doar 12 puncte, au nevoie disperată de o victorie în fața ploieștenilor, care ocupă locul 13 cu 19 puncte.

Programul continuă la ora 16:30 cu partida dintre U Cluj și Farul Constanța, un meci crucial pentru configurația play-off-ului. Clujenii, aflați pe locul 8 cu 30 de puncte, se află la o distanță de doar o victorie de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc de play-off. De cealaltă parte, echipa lui Gheorghe Hagi, cu 27 de puncte, forțează o apropiere de zona superioară a clasamentului, sperând să rămână în cursa pentru primele șase locuri.

Derby-ul etapei este FCSB-Rapid, feroviarii fiind liderii Superligii

Punctul culminant al etapei are loc la București, de la ora 20:00, unde Arena Națională găzduiește derby-ul dintre FCSB și Rapid. Confruntarea găsește cele două echipe în posturi neașteptate: în timp ce formația lui Gigi Becali traversează un sezon modest, ocupând locul 9 cu 28 de puncte, Rapid se prezintă din postura de lider al campionatului, având un avans considerabil și un total de 39 de puncte.

Tabloul etapei a 21-a a fost deja conturat de rezultatele de vineri și sâmbătă, care au încins lupta pentru primele poziții. Runda a fost deschisă de CFR Cluj, care s-a impus la limită, 1-0, pe terenul celor de la FC Botoșani. Sâmbătă, Unirea Slobozia a câștigat cu 3-2 în deplasare la Metaloglobus, în timp ce Oțelul Galați și-a consolidat poziția a șasea după un 2-1 cu FC Argeș. Totodată, Dinamo București a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament, după ce a fost învinsă la Arad de UTA cu scorul de 2-0.