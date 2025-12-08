În ultimii ani, Sdrobiș s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, inclusiv o operație pe cord deschis și o intervenție chirurgicală pe creierul mic, care i-au marcat sfârșitul vieții.

Deși născut pe 9 aprilie 1946 în Bacău, cariera sa de antrenor a început în 1985, marcată de promovarea tinerilor talentați.​

A antrenat echipe emblematice precum Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani, FC Vaslui, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, Extensiv Craiova, Farul și Dinamo Onești, cu perioada de vârf la CSM Reșița, unde a obținut rezultate notabile chiar în prima ligă.​

Cea mai mare realizare a sa a fost descoperirea și lansarea lui Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, la CSM Reșița în 1997-1998, deși relația lor s-a răcit ulterior, Sdrobiș exprimând recent dezamăgire față de fostul său protejat.​

Recent, la 78 de ani, a revenit ca antrenor sau director tehnic la Viitorul Onești, demonstrând o dragoste de nezdruncinat pentru fotbal.