Doliu uriaș în fotbalul românesc. A murit antrenorul care l-a lansat pe Cristi Chivu în lumea fotbalului mare

Ioan Sdrobiș a decedat la vârsta de 79 de ani
Ioan Sdrobiș a decedat la vârsta de 79 de ani

Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit și lansat pe Cristi Chivu, a decedat la vârsta de 79 de ani. Vestea a fost confirmată de Mihai Fudulache, patonul Viitorului Onești, omul care a stat alături de fostul antrenor în ultimii ani din viață.

 
„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Fudulache, subliniind pasiunea nemărginită a fostului tehnician.​

În ultimii ani, Sdrobiș s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, inclusiv o operație pe cord deschis și o intervenție chirurgicală pe creierul mic, care i-au marcat sfârșitul vieții.

Deși născut pe 9 aprilie 1946 în Bacău, cariera sa de antrenor a început în 1985, marcată de promovarea tinerilor talentați.​

A antrenat echipe emblematice precum Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani, FC Vaslui, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, Extensiv Craiova, Farul și Dinamo Onești, cu perioada de vârf la CSM Reșița, unde a obținut rezultate notabile chiar în prima ligă.​

Cea mai mare realizare a sa a fost descoperirea și lansarea lui Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, la CSM Reșița în 1997-1998, deși relația lor s-a răcit ulterior, Sdrobiș exprimând recent dezamăgire față de fostul său protejat.​

Recent, la 78 de ani, a revenit ca antrenor sau director tehnic la Viitorul Onești, demonstrând o dragoste de nezdruncinat pentru fotbal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Păcuraru: ”Gelu Vișan spune cuvintele lui Becali la adresa Ancăi” Exclusiv
Alexandra Păcuraru: ”Gelu Vișan spune cuvintele lui Becali la adresa Ancăi”
Alexandra Păcuraru i-a demascat păpușarii care au pus la cale manevrele menite să dezbine mișcarea suveranistă și a dezvăluit că în spatele suveranistului vopsit Gelu Vișan se află Gigi Becali. 
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius (Profimedia)
Anulare de ultim moment. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a suspendat vizita oficială în România
Vizită ratată la nivel înalt: Premierul Ilie Bolojan nu se mai întâlnește marți cu ministrul federal al Apărării din Germania. Boris Pistorius și-a anulat deplasarea programată la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, unde cei doi oficiali urmau să coordoneze cooperarea militară româno-germană.
Oamenii sistemului, atacuri în rafală la adresa Ancăi Alexandrescu. FOTO: Inquam
Oamenii sistemului, atacuri în rafală la adresa Ancăi Alexandrescu. Cum s-au vopsit aghiotanții lui Coldea în suveraniști. Cad măștile -VIDEO
Oamenii sistemului și-au arătat fața, după ce Anca Alexandrescu a fost la un pas să câștige alegerile pentru Primăria Capitalei. Toți s-au unit la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță pentru a o denigra pe candidata independentă.
Foto/Arhivă
Cristi Rizea: „Gelu Vișan este infiltratul lui Coldea pe lângă Călin Georgescu”
Fostul parlamentar Cristian Rizea aruncă bomba despre suveranistul pârât: Gelu Vișan înjură pe unde apucă statul paralel, dar este infiltratul generalului negru în mișcarea suveranistă.

„Butonul magic” pentru majoritatea șoferilor, mai ales în marile orașe. Foto/Profimedia
Legal sau doar un obicei? Adevărul despre folosirea avariilor pentru o oprire scurtă la magazin. Ce riști dacă te vede poliția
Luminile de avarie: între necesitate tehnică și mit urban. Potrivit Codului Rutier, acestea semnalează o imobilizare forțată sau un blocaj în trafic, nicidecum dreptul de a bloca prima bandă în fața unei farmacii. Află de ce argumentul „comisionului rapid” nu are valoare în fața polițistului rutier și care sunt riscurile reale pentru buzunarul tău.
Fotbalul, în doliu: un fost fundaş şi antrenor belgian a murit la 54 de ani/ Profimedia
Fotbalul, în doliu. Un fost fundaş şi antrenor belgian a murit la 54 de ani
Fostul fundaş şi antrenor belgian Glen De Boeck a murit, în noaptea de duminică spre luni, la Anvers. De Boeck avea 54 de ani. Decesul survine după o hemoragie cerebrală gravă suferită vineri la domiciliul său, după care a intrat în comă profundă, iar luni a decedat.  
Tom Hicks, fostul patron al lui Liverpool, Stars și Rangers/ Captură foto
Doliu uriaș în sportul mondial. Fostul patron al lui Liverpool și Rangers a încetat din viață
Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks, care a deținut trei echipe sportive de top – Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din baseball și Liverpool din Premier League – a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani.
Trump a fost onorat cu Premiul FIFA pentru Pace (foto: profimedia)
Scandal uriaș la tragerea la sorți a grupelor CM 2026. Donald Trump, acuzat de propagandă politică, după ce a primit Premiul FIFA pentru Pace
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada, a fost umbrită miercuri seară de un scandal major implicând președintele FIFA, Gianni Infantino, și președintele SUA, Donald Trump.

Justiția din Turcia a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, dintre care 29 sunt fotbaliști (foto: arhivă)
Turcia, zguduită de un uriaș scandal de pariuri: 29 de fotbaliști arestați, inclusiv jucători de la Galatasaray și Fenerbahçe
Justiția din Turcia a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, dintre care 29 sunt fotbaliști, după declanșarea unei anchete de amploare privind pariurile ilegale pe meciurile de fotbal.
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a reacționat imediat după ce a aflat că România înfruntă Turcia la baraj: „Va fi o atmosferă incendiară și un test dificil”
Mircea Lucescu, selecționerul României, a reacționat după ce naționala României va înfrunta Turcia la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Afisat la Zurich, Lucescu a declarat că știe foarte bine fotbalul turc și că echipa noastră este pregătită pentru un meci dificil, dar echilibrat.
Foto/Arhivă
Duel de foc pentru calificarea la Cupa Mondială: România și-a aflat adversara din baraj
Drumul României spre Cupa Mondială trece prin Turcia. Naționala lui Mircea Lucescu va juca primul meci de baraj la Istanbul.
ANAF a intrat pe fir, după ce a fost descoperită o sumă nejustificată de aproximativ 7 milioane de lei
Cheltuieli suspecte la FCSB, ANAF a descins în forță la Gigi Becali. Tupeu uriaș: patronul „roș-albaștrilor” neagă ascundrea profitului
Scandal de proporții la FCSB, după ce ANAF a verificat cheltuielile clubului lui Gigi Becali. Controlul a pornit de la o alertă emisă de softul Fiscului, care a indicat o sumă nejustificată de aproximativ 7 milioane de lei. Inspectorii au mers direct la patron acasă și au cerut toate documentele care sa explice plățile considerate suspecte.

Nicușor Dan Exclusiv
Înregistrarea care demască PLANUL SISTEMULUI cu Nicușor Dan. Dovada că era în piesa anulării alegerilor - VIDEO
A fost devoalat planul murdar cu alegerile anulate pentru înscăunarea alesului sistemului. Potrivit celor mai explozive înregistrări, Nicușor Dan era în cărți pentru funcția de președinte încă din momentul în care a fost anunțată victoria lui Călin Georgescu în primul tur.
Femeie moartă
O femeie de 41 de ani, găsită fără viață la o săptămână după un accident rutier. Paulina și-a dezvăluit ultima dorință în biletul de adio
O tragedie cutremurătoare a avut loc în Christchurch, Dorset, unde o femeie de 41 de ani a fost găsită fără suflare în propria locuință, la doar câteva zile după ce trecuse printr-un accident rutier care ar fi marcat-o profund. Paulina Szafert, cosmeticiană și agent de pază, a fost descoperită de o prietenă, îngrijorată că nu mai reușea să ia legătura cu ea de câteva zile.
Bill și Melinda Gates
Regula surprinzătoare impusă de Bill și Melinda Gates copiilor lor: ce NU au avut voie să facă până la liceu
Bill Gates și fosta soție, Melinda, au uimit adesea prin modul neobișnuit în care și-au educat cei trei copii. Departe de luxul pe care l-ar presupune una dintre cele mai mari averi din lume, cei doi au ales să-și crească familia în spiritul modestiei și al responsabilității.
Robot agresiv
CEO-ul unei companii de robotică s-a lăsat doborât de propriul robot pentru a respinge acuzațiile de falsificare
O demonstrație neobișnuită a atras atenția internetului în China: Zhao Tongyang, CEO-ul firmei EngineAI, apare într-un videoclip în care este lovit și pus la pământ de robotul umanoid T800, creația companiei sale. Gestul extrem a venit după ce numeroși critici au acuzat că prezentările anterioare ale robotului ar fi fost trucate digital.
