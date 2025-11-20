Duel de foc pentru calificarea la Cupa Mondială: România și-a aflat adversara din baraj

Foto/Arhivă
Drumul României spre Cupa Mondială trece prin Turcia. Naționala lui Mircea Lucescu va juca primul meci de baraj la Istanbul.

Dacă trece de semifinale, România va juca finala barajului cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Componența urnelor pentru baraj

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Împerecherea partidelor de baraj pentru Cupa Mondială

Italia - Iralanda de Nord /Țara Galilor - Bosnia

Turcia- România /Slovacia - Kosovo

Ucraina- Suedia /Polonia - Albania

Danemarca- Macedonia /Cehia- Irlanda