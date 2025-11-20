Dacă trece de semifinale, România va juca finala barajului cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.
Componența urnelor pentru baraj
Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord
Împerecherea partidelor de baraj pentru Cupa Mondială
Italia - Iralanda de Nord /Țara Galilor - Bosnia
Turcia- România /Slovacia - Kosovo
Ucraina- Suedia /Polonia - Albania
Danemarca- Macedonia /Cehia- Irlanda