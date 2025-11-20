Anca Alexandrescu urcă pe 3 în lupta pentru capitală spre disperarea reziștilor. Potrivit unui sondaj Inscop, topul alegerilor e format din Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, toți trei cu procente de aproximativ 20 la sută. Cătălin Drulă de la USR s-a prăbușit pe patru, cu cifre la jumătate față de contracandidații săi.