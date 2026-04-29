Ilie Bolojan nu a mers în Parlament, dar a lansat critici dure de la distanță. ”Concluzia este că vom avea o majoritate PSD -AUR”
Ilie Bolojan. FOTO: Inquam
Ilie Bolojan nu a fost prezent în Parlament, însă a publicat un videoclip în timp ce în plen era citită moțiunea de cenzură inițiată de AUR-PSD-PACE.„Când ai spus clar că nu vei colabora cu AUR și astăzi faci exact pe dos, nu mai e loc de explicații, înseamnă că ai mințit, iar responsabilitatea pentru ce va urma e doar a ta”, a scris Bolojan.
„Gândiți-vă că domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR.
Și are o declarație, cred că atunci când a fost la Bruxelles să explice ce vrea să facă, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid și practic acum vedem că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune.
Gândiți-vă că în condițiile în care aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe, pentru că dacă această retorică, că este doar o colaborare de etapă ar sta în picioare, în condițiile în care celelalte partide, cel puțin sunt declarații fără echivoc ale PNL și USR că într-o astfel de situație nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD, se pune problema ce se va întâmpla după aceste lucruri, pentru că singura concluzie este că vom avea foarte probabil o majoritate de tip PSD-AUR sau o formulă de genul acesta, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să-și asume responsabilitatea pentru modul în care gestionează aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News