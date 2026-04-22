Inițiativa a fost prezentată de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu structuri specializate din domeniul intervențiilor de urgență și cu un operator privat din zona digital outdoor, într-un proiect care permite difuzarea în timp real a alertelor pe rețele extinse de panouri publicitare.

Acces direct la peste 170 de ecrane digitale

În urma parteneriatului dintre MAI, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și o companie de specialitate, a fost creat un sistem prin care instituțiile pot transmite mesaje direct pe o rețea de peste 170 de panouri digitale.

Aceste ecrane sunt amplasate în București și în mai multe orașe din țară, iar autoritățile au acces gratuit și nemijlocit la infrastructură pentru difuzarea alertelor.

Ce tip de mesaje vor fi afișate

Pe aceste panouri vor fi afișate informații considerate de interes public major, precum:

- alerte privind copii dispăruți

- persoane urmărite sau evadate

- restricții sau blocaje rutiere

- avertizări meteorologice severe

- alte situații de urgență cu impact asupra populației

Potrivit datelor prezentate, mesajele pot fi distribuite în mai puțin de un minut de la emitere, ceea ce permite o reacție rapidă în situații critice.

Până în acest moment, prin intermediul sistemului au fost transmise 16 alerte, dintre care 12 au vizat cazuri de copii dispăruți.

Explicațiile autorităților

Comisar-șef Monica Dajbog, reprezentant al MAI, a explicat că noul sistem reduce timpul de transmitere a informațiilor și crește vizibilitatea acestora în spațiile publice.

„Într-o situație de criză, fiecare secundă contează, iar acest sistem ne permite să transmitem informații de interes public, acolo unde oamenii se află. Vorbim despre vizibilitate imediată”, a declarat aceasta.

Orașele incluse în rețea

Sistemul este implementat în București și în următoarele localități: Alba Iulia, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Galați, Iași, Pitești, Sibiu, Suceava, Târgu-Jiu, Tulcea, Timișoara, Roman, Florești, Câmpina-Nistorești și Slobozia.

Noua infrastructură extinde astfel modul în care mesajele de tip RO-Alert sunt distribuite, mutând o parte din comunicarea de urgență și în mediul urban digital, vizibil în timp real pentru populație.

