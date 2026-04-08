Potrivit ISU Delta, în acest moment se aud explozii provenite de pe teritoriul ucrainean.

"Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul, să fie vigilenți și să anunțe la 112 dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian.

Reamintim că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse, iar mesajele sunt transmise pentru ca populația să fie informată și să cunoască măsurile de adăpostire și protecție. De asemenea, recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale și verificate. Până în acest moment, nu au fost primite apeluri în dispeceratul ISU Tulcea“, a transmis ISU Delta.

