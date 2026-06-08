Femeie din Olt, cercetată pentru trafic de influență. Ar fi cerut bani pentru obținerea unei pensii de handicap prin intervenții la instituții publice

Sursă: Realitatea.Net

O femeie din orașul Balș, județul Olt, a fost plasată sub control judiciar după ce procurorii au acuzat-o de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi solicitat bani unei persoane, susținând că poate interveni pe lângă angajați ai unor instituții medicale și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt pentru obținerea încadrării într-un grad de handicap.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, împreună cu polițiștii specializați în investigarea faptelor de corupție.

Acuzații privind o presupusă influență asupra unor comisii de evaluare

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, faptele cercetate ar fi avut loc în vara anului 2023. Femeia ar fi pretins suma de 5.000 de lei de la o persoană căreia i-ar fi promis că va facilita obținerea unui certificat de încadrare într-un grad de handicap.

Potrivit procurorilor, aceasta ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum și asupra membrilor comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Olt.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea documentelor necesare pentru acordarea unei pensii medicale.

Măsura controlului judiciar, dispusă pentru 60 de zile

În urma administrării probelor, procurorii au dispus plasarea femeii sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Pe durata acestei măsuri preventive, inculpata trebuie să respecte o serie de obligații stabilite de organele judiciare. Printre acestea se numără interdicția de a părăsi teritoriul României fără aprobarea prealabilă a procurorului sau a instanței competente.

Autoritățile au precizat că măsura a fost luată pentru buna desfășurare a procesului penal și pentru prevenirea unor eventuale acte care ar putea afecta ancheta.

Sechestru instituit asupra bunurilor

Totodată, procurorii au dispus instituirea unui sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile aparținând femeii. Măsura a fost luată până la concurența sumei de 5.000 de lei, valoarea pe care aceasta ar fi pretins-o în schimbul presupuselor intervenții.

Anchetatorii susțin că această măsură are rolul de a garanta recuperarea eventualului prejudiciu și executarea obligațiilor ce ar putea fi stabilite ulterior de instanță.

Inculpata și-ar fi recunoscut fapta

Potrivit datelor din dosar, femeia nu are antecedente penale și ar fi recunoscut acuzațiile formulate împotriva sa în cadrul urmăririi penale.

De asemenea, aceasta a solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, procedură care poate conduce la soluționarea cauzei într-un termen mai scurt, în condițiile prevăzute de lege.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, urmând ca dosarul să fie înaintat instanței competente pentru stabilirea răspunderii penale și a eventualelor sancțiuni.