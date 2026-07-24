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Justitie· 2 min citire
Reacția Romarm după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA.”Este nevoie de o structură de conducere mai suplă”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 10:13
Actualizat24 iul. 2026, 10:17
Compania Națională Romarm a reacționat vineri dimineață după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, transmițând că problemele actuale din filialele companiei sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
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