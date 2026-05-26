Procurorii constanțeni arestați pentru trafic de influență, aduși din nou la Parchetul General - VIDEO
Procurorii Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță
Procurorii constănțeni Ștefan Gigi Valentin și Teodor Niță, arestați preventiv sub suspiciunea de trafic de influență, au fost aduși marți din nou la Parchetul General, pentru continuarea activităților de urmărire penală în dosarul în care sunt cercetați.
Potrivit Realitatea Plus, cei doi ar urma să participe la noi proceduri privind administrarea probatoriului, inclusiv verificarea și valorificarea materialelor ridicate în urma perchezițiilor.
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea preventivă pe 30 de zile a celor doi procurori.
Ștefan Gigi Valentin este acuzat de mai multe acte de trafic de influență, pe care le-ar fi comis în exercitarea funcției. În cazul lui Teodor Niță, acuzațiile vizează presupusa intervenție în contextul controlului ISU Constanța la restaurantul Samos Greek Taverna.
Cei doi magistrați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
