Șofer român, mort în cabina TIR-ului, în Italia. Colegii l-au găsit fără suflare

Un șofer român de 51 de ani a murit în cabina TIR-ului său, în Italia, într-o parcare destinată vehiculelor grele. Potrivit primelor indicii, bărbatului i s-ar fi făcut rău în timp ce camionul era staționat și nu a mai apucat să ceară ajutor.

Autocamionul se afla în apropiuere de un supermarket, într-o zonă folosită adesea de transportatori pentru pauze sau opriri, scrie Rotalianul.

Mai mulți colegi de breaslă au observat că românul nu mai dădea niciun semn de viață în interiorul cabinei și au cerut ajutor.

Când echipaje medicale au ajuns la fața locului, era deja prea târziu.

Autoritățile au făcut cercetări la locul descoperirii, iar varianta principală rămâne cea a unei morți din cauze naturale. În presa locală au apărut informații potrivit cărora decesul ar putea fi anterior momentului în care bărbatul a fost găsit, posibil din weekend, însă acest detaliu urma să fie stabilit de verificările competente.