Deputații neafiliați, față în față cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat noi runde de consultări, după discuțiile cu liderii partidelor pentru formarea noului Guvern. Șeful statului a subliniat că vrea o majoritate pro-occidentală. Ilie Bolojan și Dominic Fritz au spus că nu își mai doresc o coaliție cu PSD. În același timp, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus că parlamentarii au decis clar că nu îl mai doresc pe Bolojan la Palatul Victoria.

Niciun fel de concluzie în urma consultărilor oficiale de ieri, de la Palatul Cotroceni, între reprezentanții partidelor politice și Nicușor Dan. Este foarte greu de constituit o majoritate parlamentară. „Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-europeană” , a transmis Administrația Prezidențială din într-un comunicat.

Astăzi ne așteptăm să aibă loc mai multe discuții și consultări oficiale cu deputații neafiliaț – 21 la număr. Voturile acestora sunt foarte importante în constituirea viitoarei majorități guvernamentale, având în vedere că sunt necesare 233 de voturi în acest sens.

Este foarte greu de văzut cum se poate constitui această majoritate, având în vedere că o variantă de premier tehnocrat nu este agreată de partidelele politice. Partidul Social Democrat spune că poate prelua guvernarea și dorește restabilirea vechii coaliții de guvernare, însă fără Ilie Bolojan prim-ministru, iar PNL și USR nu doresc o coaliție cu Partidul Social Democrat și, de asemenea, să fie conturată o coaliție cât mai repede posibil.

Partidul condus de George Simion a transmis, încă de la consultările de ieri de la Palatul Cotroceni, că nu va susține un guvern din care nu face parte. Formațiunea a subliniat că, fără măsuri concrete de redresare economică și fără un program clar de relansare prezentat de viitorul executiv și de premier, nu își poate oferi sprijinul, în contextul unei crize economice fără precedent.

În următoarele zile sunt așteptate noi ședințe interne în partidele politice, pentru a stabili modul în care poate fi formată o majoritate. De asemenea, urmează să fie anunțată data următoarelor consultări oficiale la Palatul Cotroceni.