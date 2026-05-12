Haos pe aeroporturi în Marea Britanie în această vară. Milioane de zboruri, anulate

Mai multe dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Marea Britanie avertizează că milioane de pasageri ar putea fi afectați în această vară de anulări de zboruri, pe fondul măsurilor pregătite de guvern pentru gestionarea unei posibile crize de combustibil pentru avioane.

Printre aeroporturile care și-au exprimat îngrijorarea se numără Heathrow Airport și Gatwick Airport. Reprezentanții acestora au transmis miniștrilor britanici că se opun planului prin care companiile aeriene ar putea anula zboruri în avans fără riscul unor sancțiuni.

Aeroporturile se tem de haos și scumpiri

Operatorii aeroportuari spun că relaxarea regulilor ar putea produce perturbări serioase în sezonul de vară și ar duce inclusiv la creșterea prețurilor la bilete. Temerea principală este că reducerea numărului de zboruri disponibile îi va obliga pe turiști să se înghesuie pe mai puține locuri, ceea ce ar putea împinge tarifele tot mai sus într-o perioadă deja aglomerată pentru călătorii.

Potrivit regulilor actuale, companiile aeriene au deja posibilitatea să suspende până la 20% din sloturile orare fără să piardă dreptul de a le utiliza în sezonul următor. La Gatwick Airport, acest lucru ar permite deja anularea a aproximativ 25.000 de zboruri de vară, echivalentul a circa cinci milioane de locuri.

Guvernul vrea măsuri de urgență pentru o posibilă criză de combustibil

Autoritățile britanice pregătesc măsuri speciale pentru cazul în care aprovizionarea cu combustibil pentru avioane ar fi afectată de tensiunile internaționale și de problemele din Strâmtoarea Ormuz. Departamentul pentru Transporturi a anunțat că una dintre variantele analizate este permiterea companiilor aeriene să combine anumite curse către aceeași destinație, pentru a economisi combustibil. În practică, acest lucru ar putea însemna mutarea pasagerilor de pe zborurile anulate către alte curse similare. Reprezentanții Airports UK, organizația care reunește peste 50 de aeroporturi britanice, susțin că situația nu justifică încă măsuri atât de drastice.

Potrivit acestora, aprovizionarea cu combustibil nu reprezintă în prezent o problemă majoră, iar regulile existente oferă deja suficientă flexibilitate companiilor aeriene în cazul unor dificultăți reale. Surse din industrie se tem însă că unele companii ar putea profita de relaxarea regulilor pentru a elimina rute mai puțin profitabile, invocând riscul unei crize de combustibil.

International Airlines Group, compania care deține British Airways, a transmis că se așteaptă să opereze întreg programul de vară. Și easyJet a anunțat că intenționează să își respecte programul complet de zboruri și a încercat să liniștească pasagerii printr-o campanie de tip „rezervați cu încredere”. Totuși, aeroporturile avertizează că o relaxare prea mare a regulilor ar putea deschide calea unor anulări în lanț, care ar afecta milioane de călători în plin sezon al vacanțelor.