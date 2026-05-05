Secretarul General al PNL: ”PSD şi AUR nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să îşi asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier şi un program clar”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat marţi, că PSD şi AUR au dărâmat Guvernul Bolojan şi au majoritate parlamentară. Liberalul a subliniat că cele două partide politice nu mai pot juca teatru politic şi au datoria să îşi asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier şi un program clar.

”PSD şi AUR au dărâmat Guvernul Bolojan şi au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să îşi asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier şi un program clar”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Secretarul general al PNL a subliniat că nu poţi să dai jos un guvern şi apoi să fugi de responsabilitate.

”În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Aşteptăm, aşadar, soluţiile acestei majorităţi şi un plan clar pentru ceea ce urmează. Datoria PNL este faţă de cetăţenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de şanse egale pentru toţi românii şi o viaţă mai bună. Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan”, a mai transmis Motreanu.

Potrivit liberalului, modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăţi de măsură sau compromisuri în urma cărora să se menţină vechile privilegii.