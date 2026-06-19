Decizie radicală a Parlamentului polonez împotriva marilor companii petroliere. Taxă de 60% pe profiturile făcute în urma războiului din Iran

Parlamentul polonez a adoptat o suprataxă radicală de 60% pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere, generate de criza energetică provocată de războiul din Iran. Prin această măsură aprobată vineri, guvernul de la Varșovia estimează că va colecta la bugetul de stat aproximativ 950 de milioane de euro.
Banii din supraimpozitare vor finanța subvențiile pentru populație
Adoptată la limită în Parlamentul polonez, cu 231 de voturi „pentru” și 201 „împotrivă”, noua măsură fiscală va lovi direct în câștigurile distribuitorilor de combustibili fosili. Taxa se va aplica retroactiv și vizează profiturile obținute în perioada cuprinsă între lunile martie și decembrie ale acestui an.
Toate fondurile colectate prin acest mecanism vor avea o destinație clară: finanțarea directă a subvențiilor energetice și atenuarea impactului crizei asupra facturilor plătite de consumatori. Initiatorul legii, Ministerul polonez al Economiei, a justificat măsura ca fiind un răspuns de urgență, absolut necesar în fața condițiilor geopolitice excepționale generate de conflictul sângeros din Orientul Mijlociu.
Efectul Strâmtorii Ormuz: Profituri uriașe din cauza pieței, nu a eficienței
Rădăcinile acestei crize economice se află în evenimentele din prima parte a anului. După izbucnirea războiului americano-israelian împotriva Iranului, în luna februarie, și blocarea ulterioară a Strâmtorii Ormuz — o arteră comercială vitală pentru hidrocarburi —, cotațiile globale ale țițeiului au explodat pur și simplu.
Ministrul polonez al Economiei, Andrzej Domański, a explicat într-o conferință de presă la Varșovia că boom-ul financiar din energie nu are nicio legătură cu performanța internă a companiilor. Acesta a subliniat că actualul context a generat marje de profit excepționale în sector, apărute strict ca un efect de piață externă. Prin acest impozit, Varșovia vrea să elimine o asimetrie profund nedreaptă: companiile din energie înregistrează profituri record, în timp ce statul este lăsat să suporte singur costurile uriașe ale reducerilor de taxe menite să protejeze cetățenii.
Cum funcționează taxa și cine este cel mai afectat gigant
Mecanismul de calcul gândit de autoritățile poloneze este unul precis. Impozitul extraordinar de 60% se va aplica strict asupra acelor câștiguri definite legal drept „extraordinare” — adică sumele care depășesc cu peste 20% media vânzărilor înregistrate în exact aceeași perioadă a anului 2025.
Analiștii estimează că între 20 și 30 de mari companii din Polonia vor intra sub incidența noii legi, listă ce include cei mai importanți producători și importatori de benzină și motorină. Totuși, greul acestei taxe va cădea pe umerii gigantului energetic de stat, Orlen. Compania națională va suporta cea mai mare parte a facturii fiscale, urmând să achite aproximativ 60% din întreaga sumă pe care Guvernul speră să o colecteze.
Nevoia de fonduri este presantă pentru Varșovia; în timpul vârfului de criză provocat de închiderea Strâmtorii Ormuz, statul polonez a implementat în regim de urgență un program masiv de subvenții la pompă pentru șoferi, efort bugetar care a golit visteria publică cu nu mai puțin de 1,1 miliarde de euro.