Decizie radicală a Parlamentului polonez împotriva marilor companii petroliere. Taxă de 60% pe profiturile făcute în urma războiului din Iran

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 15:24

Parlamentul polonez a adoptat o suprataxă radicală de 60% pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere, generate de criza energetică provocată de războiul din Iran. Prin această măsură aprobată vineri, guvernul de la Varșovia estimează că va colecta la bugetul de stat aproximativ 950 de milioane de euro.

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